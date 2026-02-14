Külföld :: 2026. február 14. 16:23 ::

Most már hiába határolódik el saját magától is, antiszemétté vált az ENSZ palesztin ügyekért felelős jelentéstevője

Több mint száz kulturális személyiség, köztük Annie Ernaux irodalmi Nobel-díjas szerző és Susan Sarandon amerikai színésznő támogatásáról biztosította szombaton Francesca Albanesét, az ENSZ palesztin ügyekért felelős jelentéstevőjét, akinek lemondását követeli Franciaország és Németország a közelmúltban Izraelről tett megjegyzései miatt.

A vita kedden robbant ki Franciaországban, amikor Emmanuel Macron államfő pártjának nemzetgyűlési képviselőcsoportja nyílt levelet írt Jean-Noël Barrot külügyminiszternek, és ebben arra kérte, hogy Franciaország nevében ítélje el az ENSZ-jelentéstevő "antiszemita" megjegyzéseit, valamint "tegyen lépéseket" annak érdekében, hogy Francesca Albanesét "megfosszák minden ENSZ-megbízatásától".



Francesca Albanese rosszat szólt (kép: Alejandro Martinez Velez / Europa Press)

A képviselők szerint az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának gázai és ciszjordániai ügyekért felelős különleges jelentéstévője egy nyilvános beszéde során "Izraelt az emberiség közös ellenségének" nevezte.

Francesca Albanese "hazugnak" minősítette az állítást, hozzáfűzve, hogy a szavait kiforgatták.

"Én soha, soha, soha nem mondtam olyat, hogy Izrael az emberiség közös ellensége" - állította szerdán a France 24 francia hírtévében. "Beszéltem Izrael bűneiről, az apartheidről, a népirtásról, és elítéltem mint közös ellenséget azt a rendszert, amely nem engedi, hogy igazságszolgáltatás elé állítsuk és megszüntessük Izrael bűneit" - fogalmazott.

A francia külügyminiszter ugyanekkor a Nemzetgyűlésben szólította fel Albanesét lemondásra "szélsőséges és bűnös megjegyzései miatt, amelyek (...) Izraelt mint népet és mint nemzetet bírálják, ami teljesen elfogadhatatlan".

Ezek a megjegyzések "egy botrányos állásfoglalásokból álló hosszú list újabb tagjai, amelyek igazolják a legsúlyosabb antiszemita mészárlást, a 2023. október 7-it, amely a holokauszt óta történt, zsidó lobbit emlegetnek, illetve Izraelt a Harmadik Birodalomhoz hasonlítják" - tette hozzá a külügyminiszter.

Csütörtökön a német külügyminiszter, Johann Wadephul is csatlakozott francia kollégájához.

Miután a Nemzetgyűlésben a francia radikális baloldali és a Zöld-párti képviselők támogatásukról biztosították Francesca Albanesét, szombaton egy francia kezdeményezésű nemzetközi közlemény jelent meg kulturális személyiségek aláírásával.

(aki annyira magyar, hogy Melzer - a szerk.). "Minden támogatásunkat megadjuk Francesca Albanesének, a népek jogai védelmezőjének, egyúttal a palesztin nép létezési joga védelmezőjének" - írta a többi között Peter Gabriel és Annie Lennox zenész, Javier Bardem és Mark Ruffalo színész, valamint Jórgosz Lánthimosz filmrendező. Az aláírók között szerepelnek francia zenészek és színészek is, valamint Annie Ernaux irodalmi Nobel-díjas írónő és Máté Gábor magyar származású kanadai orvos

"Mi végtelenül többen vagyunk a Föld négy sarkán, akik azt akarjuk, hogy többé ne az erő diktáljon" - olvasható a Művészek Palesztináért elnevezésű francia kollektíva által közzétett nyílt levélben, amelyben az aláírók azt is kifogásolják, hogy a francia állam Izraellel szemben nem léptet életbe szankciókat.

(MTI)

