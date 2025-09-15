Háború, Zsidóbűnözés :: 2025. szeptember 15. 22:26 ::

ENSZ-jelentéstevő: túl sok ország cinkosa Izraelnek a népirtásban

A Gázai övezetből tudósító újságírók szándékos megölésével vádolta meg Izraelt hétfőn az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának (UNHRC) szólásszabadságért felelős jelentéstevője. Francesca Albanese, a világszervezetnek a megszállt palesztin területek emberi jogi helyzetével foglalkozó jelentéstevője pedig újságírók előtt kijelentette, hogy Izrael megpróbálja lakhatatlanná tenni Gázavárost.

"Sok újságírót célba vettek, szándékosan kiszemeltek vagy megöltek az atrocitások feltárása érdekében végzett munkájuk miatt" - mondta Irene Khan az UNHRC genfi ülésének szünetében. Hangsúlyozta, hogy az újságírókat a nemzetközi jog értelmében meg kell védelmezni a harci övezetek közelében.

A gázai háború kezdete óta összesen 252 újságíró vesztette életét.

Francesca Albanese Genfben kijelentette, hogy Izrael a Gázaváros ellen ostrommal megpróbálja lakhatatlanná tenni a Gázai övezet legnagyobb városát.

Hangsúlyozta, hogy a Gáza fennmaradt részének elfoglalásért folyó ostrom nemcsak a palesztinokat pusztítja el, hanem a még élő izraeli túszokat is veszélyezteti.

"Izrael a légitámadások során nem hagyományos fegyvereket vet be (…), ezzel erőszakkal akarja evakuálni a palesztinokat. Miért? Ez az utolsó hely Gázában, amelyet lakhatatlanná kell tennie, mielőtt megkezdi ott az etnikai tisztogatást" - mondta a jelentéstevő.

Albanese szerint túl sok ország cinkosa Izraelnek a népirtásban, amelyet korunk szégyenének nevezett.

"Túlságosan is sok ország továbbra is elfordítja a fejét, bagatellizálja a szenvedést, sőt hasznot húz belőle. A fegyverkereskedelem rendületlenül folytatódik, ami nemcsak erkölcstelen, hanem törvénytelen is" - vélte az olasz jogászprofesszor, emberi jogi szakértő.

Izrael állandó ENSZ-képviselete "természetesen" visszautasította Albanese kijelentéseit. "Számos közlésével világossá tette már, hogy szélsőségesen messzire kész elmenni Izrael állam legitimációjának a megkérdőjelezésében" - szól a tipikus zsidó terelés.

"Szerinte a Hamász nem ásta be magát polgári létesítményekbe, nem használ cinikus módon polgári személyeket élő pajzsként, és általában nem is létezik valójában" - olvasható még az izraeli közleményben.

Az ENSZ mindemellett az izraeli hadsereg mesterlövészei ellen felhozott súlyos vádak miatt vizsgálatot követelt. Stéphane Dujarric, António Guterres ENSZ-főtitkár szóvivője New Yorkban megkeresésre válaszolva közölte, hogy ki kell vizsgálni fegyvertelen palesztinok megölését az izraeli katonák által. "Ez újabb ok arra, hogy miért kell elszámoltathatóságot biztosítani minden olyan jogsértésért, amelyet Gázában láttunk" - hangoztatta. Dujarric hangsúlyozta, hogy a civilek megölése alapvetően a nemzetközi humanitárius jogba ütközik. Fontosnak mondta, hogy az izraeli hatóságok együttműködjenek az ilyen és más jellegű vádak kivizsgálásában. Mint mondta, eddig nem ez volt a helyzet.

(MTI nyomán)