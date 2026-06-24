Külföld :: 2026. június 24. 15:35 ::

Franciaországban azonosították az első ebolás esetet

Először azonosítottak egy ebolás esetet Franciaországban, mégpedig egy orvosnál, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságból tért vissza, ahol öt hete járvány tört ki - jelentették be szerdán a francia egészségügyi hatóságok.

Az egészségügyi minisztérium "megerősíti, hogy ma azonosították a vírusos ebolabetegség első pozitív esetét az ország területen" - közölte közleményében a tárca. Az AFP hírügynökség kérdésére a minisztérium hozzátette, hogy az esetet Franciaország európai területén azonosították.

A helyzetet "nagyon közelről" követi a miniszterelnök a környezete szerint.

(MTI)