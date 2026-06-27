Külföld :: 2026. június 27. 07:54 ::

Trump szigorú büntetést vár egy másik ostoba, labilis, háborúszítóra

Bűnösnek vallotta magát a bíróságon minősített iratok gondatlan kezelésének bűncselekményében John Bolton, a Fehér Ház egykori nemzetbiztonsági tanácsadója pénteken.

A 77 éves diplomata vádalku keretében az ellene felhozott 18 vádpont közül egy esetében ismerte el vétkességét az első Trump-adminisztráció idején elkövetett cselekményben a Washingtonhoz közeli Greenbelt bíróságán.

Nemzetvédelmi információ felhatalmazás nélküli visszatartásáért a törvény maximum 10 év börtönbüntetést ír elő, a vádalku keretében ennek maximálisan a felét szabhatja ki a bíró az október 28-ra kitűzött ítélethozatali tárgyaláson, emellett John Bolton beleegyezett 2,25 millió dollár bírság megfizetésébe.

Abbe Lowell ügyvéd a bíróság előtt adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy ügyfele azt tette, amit "igazi vezetők tesznek, felelősséget vállalt az általa elkövetett hibáért".

Hayden O’Byrne ügyész, az igazságügyi minisztérium nemzetbiztonsági ügyekért felelős vezetője a szövetségi főügyészség nevében úgy fogalmazott, hogy az eset üzenetként szolgál minden köztisztviselő számára, akinek gondjára a közösség minősített, nemzetvédelmi információkat bíz.

A vád szerint John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadóként birtokába került iratok tartalmát magán e-mailben és egy üzenőalkalmazáson keresztül két családtagjával is megosztotta. A vádiratban az is olvasható volt, hogy amikor John Bolton e-mail-fiókját egy iráni illetőségű hacker feltörte, az arról tett bejelentésben nem tüntette fel, hogy a fiókon keresztül korábban minősített információt is megosztott.

John Bolton - aki 2005 és 2006 között az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete volt – 2018. áprilisától 2019. novemberéig szolgált a Donald Trump vezette Fehér Házban; távozását megelőzően véleménykülönbség alakult közte és az elnök között, viszonyuk azóta feszült.

A diplomata otthonában és irodájában 2025 nyarán hajtott végre házkutatást a nyomozóhatóság, és számos dokumentumot foglalt le, majd a szövetségi ügyészség ősszel emelt vádat ellene.

"Szükségtelenül terjesztette a halált és pusztítást" - mondja a téma nagy szakértője

Donald Trump amerikai elnök szigorú büntetést vár volt nemzetbiztonsági tanácsadójára, John Boltonra, aki pénteken bűnösnek vallotta magát a bíróságon minősített iratok gondatlan kezelésének bűncselekményében.

Az amerikai vezető a Truth Social közösségi oldalon úgy fogalmazott, hogy "John Bolton az Egyesült Államok egy nagyon ostoba, labilis, alkalmatlan képviselője volt, aki épp most vallotta magát bűnösnek! Ez egy szörnyű ember, egy őrült, aki csak bajt akart és háborúkat szítani, és aki bárhová is ment, szükségtelenül terjesztette a halált és pusztítást. Remélhetőleg keményen elbánnak vele" - áll az elnöki bejegyzésben.

John Bolton pénteken bűnösnek vallotta magát egy washingtoni bíróságon minősített információkkal való visszaélés miatt. Korábban egyezséget kötött, beleegyezett a vádak egyikébe és egy több mint 2 millió dolláros pénzbírságba. John Boltonra az ítéletet október 28-án hirdetik ki. A volt elnöki tanácsadó akár öt év börtönbüntetésre is számíthat.

A Politico tavaly szeptemberben arról számolt be, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) ügynökei titkosított dokumentumokat fedeztek fel a John Bolton otthonában végrehajtott házkutatás során. Ezek a dokumentumok tömegpusztító fegyverekkel, az Egyesült Államok ENSZ-missziójával és "az amerikai kormány stratégiai kommunikációjával" voltak kapcsolatban. A dokumentumokat "Bolton washingtoni belvárosi irodájában" találták meg - közölte akkor a Politico.

(MTI)