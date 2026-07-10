Külföld, Háború :: 2026. július 10. 23:07 ::

Oroszország nagyobb olajexport mellett kisebb bevételre tett szert júniusban, csökkenhet az idei orosz olajtermelés

Oroszország több olajat exportált júniusban májushoz képest, a bevétele azonban mintegy 5 milliárd dollárra csökkent az energiahordozó nemzetközi árának esése miatt - áll a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) jelentésében. A szervezet azzal számol továbbá, hogy az orosz olajtermelés 3 százalékkal, napi 8,9 millió hordóra mérséklődik az idén tavalyhoz képest az ukrán dróntámadások hatására.

Az IEA számításai szerint Oroszország olaj- és olajtermékexportja júniusban napi 7,71 millió hordó volt, ami napi 390 ezer hordóval több a májusinál, és napi 490 ezer hordóval több a tavaly júniusinál.

Az olajexport napi 5,8 millió hordó volt júniusban, napi 620 ezer hordóval meghaladva a májusit, és napi 1,12 millió hordóval a tavaly júniusit. Az IEA megjegyezte, hogy a tengeren történt orosz nyersolajszállítás rekordszintű volt júniusban. Az export csaknem fele indiai vevőkhöz került.

Oroszország olajtermékexportja közben napi 230 ezer hordóval csökkent májushoz képest, és napi 660 ezer hordóval tavaly júniushoz viszonyítva, napi 1,91 millió hordó mellett.

A mérséklődő globális ár miatt Oroszország olajexport-bevétele májushoz képest közel 5 milliárd dollárral, 15,84 milliárd dollárra esett júniusan. Tavaly júniushoz képest viszont a bevétel 2,53 milliárd dollárral nőtt.

Az IEA azzal számol, hogy Oroszország, amely a világ harmadik legnagyobb olajtermelője, a tavalyi napi 9,2 millió hordó után az idén napi 8,9 millió hordót, jövőre pedig a napi 8,8 millió hordót termel.

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes júniusban elismerte, hogy az orosz olajtermelés az év eleje óta visszaesett, de a csökkenést a nem tervezett finomítói karbantartásokkal indokolta.

Oroszország 2023 áprilisában leállította az olajtermelési adatok közzétételét, valamivel több mint egy évvel az ukrajnai háború kezdete után.

(MTI)