Háború :: 2026. július 8. 21:24 ::

Oroszország felfüggesztette a dízelolaj exportját, sőt már importálnak is üzemanyagot

Oroszország ideiglenesen felfüggesztette a dízelolaj exportját - jelentette be szerdán Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes. "Ma tilalmat vezettünk be a dízelolaj exportjára, ami lehetővé teszi a szállítások fokozását a belső piacra" - ismertette az intézkedést Novak.



Fotó: Reuters

Szerdán az orosz kormány közölte, hogy a dízelüzemanyag-gyártókra is kiterjesztette az ideiglenes exporttilalmat; ez a döntés azonban nem érinti a kormányközi megállapodások keretében történő szállításokat. Ezt megelőzően Oroszországban a nem termelők számára volt érvényben a dízelüzemanyagra vonatkozó exporttilalom. Így mostantól az Orosz Föderációban teljes körű exporttilalom lépett életbe a dízel tekintetében minden piaci szereplő számára.

Az orosz miniszterelnök-helyettes a kabinet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott ülésén kijelentette, hogy sikerült részben stabilizálni az üzemanyagpiacon kialakult - továbbra is nehéz - helyzetet.

Novak szerint az energetikai létesítmények ellen elkövetett "terrortámadások" miatt néhány finomító megrongálódott, és a benzin termelését vissza kellett fogni. Az energetikai szektorért felelős miniszterelnök-helyettes beszámolt a kabinet által hozott további intézkedésekről is. Így Oroszország ebben a hónapban megkezdi az üzemanyagok importját is a helyzet enyhítése érdekében. A saját termelést azzal kívánják stabilizálni, hogy a finomítók a tervezett karbantartási munkákat későbbi időpontra halasztják. Emellett fokozzák az alacsonyabb minőségű üzemanyagok gyártását is.

Putyin azt hangsúlyozta, hogy az orosz energiarendszer nagy tartalékkal rendelkezik. "Az orosz energiarendszer tartalékkapacitása nagyon magas, az egyik legmagasabb a világon" – mondta, hozzátéve, hogy a kijevi vezetés arra törekszik, hogy kárt okozzon az orosz gazdaságnak, és nyugtalanságot keltsen a társadalomban, de "ez kivitelezhetetlen feladat". Mint mondta, Kijev igyekszik megzavarni a nyaralási szezont Oroszország déli részén, különösen a Krímben. Kiemelte, hogy az üzemanyagellátás területén jelentkező nehézségek ideiglenes jellegűek.

Az agrártárca jelentéseire hivatkozva közölte azt is, hogy a mezőgazdasági termelésben nincsenek gondok az üzemanyagellátással.

(MTI)