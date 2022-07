Sport, Antimagyarizmus :: 2022. július 13. 22:54 ::

Waka waka - hét négerrel állt ki a Fradi az első hazai mérkőzésén a Bajnokok Ligájában

It’s time for Africa – emlékezhetünk jó szívvel a 12 évvel ezelőtt Dél-Afrikában rendezett labdarúgó-világbajnokság ikonikus nótájára, de a nosztalgiázás teljesen indokolatlan, hiszen a legforróbb kontinens labdarúgása az elmúlt évek tendenciáinak megfelelően már az Üllői úton is látható.

Önmagában semmi meglepő nincs abban, hogy egy európai csapatban színesbőrű játékosok is játszanak. Ahogyan minden sportban, úgy a fociban is teljesen elfogadottá vált, hogy a négerek is együtt, egy csapatban, egy versenysorozatban, egy stadionban játszanak a fehérekkel, és egy öltözőben öltöznek, ugyanazt zuhanyzót használva. Ez teljesen normális.

Ami ennél furcsább, hogy a “nép” csapataként számontartott, a Fidesz alelnöke által irányított Ferencvárosban az idény első hazai BL-meccsén összesen 10 légióssal álltak ki (köztük 7 színesbőrűvel) aktuális ellenfelükkel szemben.



Csak az egyik csapatról lehet megmondani, hogy melyik országból jött…

Az Orbán-kormányok alatt a magyar futballba is ömlött a pénz, az átigazolásoknál pedig egyre gyakrabban jöttek szóba a külföldi sportolók. A focisták fizetéséről sok szó esett már, ezt talán kár kinyitni, de az tény, hogy feketézésre a lehetetlen helyzetbe hozott katás vállalkozókkal szemben egyikük sem kényszerül – klubjuk gond nélkül ki tudja fizetni a járulékaikat.

Így érkeztünk el ahhoz, hogy a 9. kerületi alakulat mai mérkőzésén kezdőként

a kapuson kívül egyetlen egy magyar sem szerepelt.

A 24 benevezett játékosból összesen 15 légióst jelölt a vezetőedző, ilyen arányok mellett pedig lehetetlen úgy keverni a paklit, hogy abban ne legyen pikk dáma többségében magyar játékosok legyenek.



A ferencvárosi Aissa laidouni gólját ünneplik a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 1. fordulójában játszott Ferencváros - Tobol Kosztanaj visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2022. július 13-án (fotók: MTI/Kovács Tamás)

Az orosz származású szakvezetőnek nem is lenne könnyű dolga tehát még akkor sem, ha oroszként prioritásnak tartaná a magyarok szerepeltetését. De hát miért is tartaná annak?



Aissa laidouni (b) és Adama Traoré

“Egyértelművé vált, hogy a szövetségi szabályozás a megoldás, legalább a hazai bajnokság tekintetében. A Mi Hazánk Virradat Programjában szerepel a hazai származású sportolók nagyobb arányú szerepeltetése, ez nemzeti érdek, amit jogosan várnak el a szurkolók, pláne akkor, ha az adott klub elnöke, Kubatov papíron egy nemzeti kormány sorait erősíti” – mondta lapunknak Nagy Attila, a Mi Hazánk Sportkabinetjének vezetője.



A "ferencvárosi" Tokmac Nguen (k), valamint Zarko Tomasevic (b) és Bagdat Kairov, a kazah csapat játékosai

“Mi az 50-70%-os kvótát fogalmaztuk meg a csapatsportoknál. A számokban megengedőek vagyunk, az iránynak viszont ennek kell lennie” – tette hozzá.



Adama Traoré (b) ünnepli gólját csapattársaival, Tokmac Nguennel és Aissa laidounival

“Keserűen tapasztaljuk, hogy ebben még a románok is előttünk járnak, akik éppen a közelmúltban vezettek be egy 40%-os minimum arányt a román focisták javára” – világított rá Nagy Attila.



Adama Traoré. Ő is "ferencvárosi"

(Magyar Jelen)

