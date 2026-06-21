Tudomány és technika :: 2026. június 21. 20:24 ::

Sokak már a nyaralásukat is a mesterséges intelligenciával terveztetik meg

Az Adobe friss elemzése szerint rohamosan nő a mesterséges intelligencia szerepe az utazások tervezésében. A vállalat adatai alapján az AI által generált forgalom az amerikai utazási weboldalakon éves összevetésben 194 százalékkal emelkedett, míg 2024 októbere óta - amikor az Adobe elkezdte nyomon követni az AI-ajánlásokat - összesen 2215 százalékos növekedést regisztráltak. A kutatás arra utal, hogy a felhasználók már nem csupán információgyűjtésre használják az AI-eszközöket, hanem útitervek készítésére, ajánlások keresésére, csomagolási tanácsokra és költségtervezésre is – írja a PC World.

A felmérés szerint az utazók 86 százaléka úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia javította az utazásszervezési élményét. Az AI segítségével személyre szabottabb ajánlásokhoz és útitervekhez juthatnak, valamint kedvezőbb árakat találhatnak, ami különösen vonzóvá teszi a technológiát a költségtudatos fogyasztók számára. Bár az AI-forrásból érkező látogatók vásárlási aránya még mindig mintegy 28 százalékkal alacsonyabb a hagyományos forgaloménál, a különbség 2024 októbere óta közel 70 százalékkal csökkent. Az ilyen felhasználók ráadásul átlagosan 70 százalékkal több időt töltenek a weboldalakon, 21 százalékkal aktívabbak, és 41 százalékkal alacsonyabb körükben a visszafordulási arány.

Az Adobe szerint az utazási szolgáltatóknak alkalmazkodniuk kell az új trendhez, és olyan tartalmakat kell létrehozniuk, amelyeket a nagy nyelvi modellek (LLM-ek) könnyen feldolgozhatnak. A vállalat AI Content Visibility Checker eszközének eredményei alapján jelenleg a szállodák és az autókölcsönzők teljesítenek a legjobban ezen a téren, míg a légitársaságok lemaradásban vannak. Ugyanakkor még a legjobban teljesítő oldalak esetében is előfordul, hogy a tartalmak mintegy egyharmada nem olvasható megfelelően az AI-rendszerek számára. Az Adobe szerint a jövőben a márkáknak nemcsak az emberi felhasználók, hanem a mesterséges intelligenciák számára is hozzáférhetővé kell tenniük digitális jelenlétüket.