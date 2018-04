Extra :: 2018. április 21. 18:59 ::

Fél Kósától, ezért védelmet kér a hatóságoktól a csengeri htb

Körözést adtak ki a Szabó Gáborné ellen, egyelőre csak Magyarországon. A csengeri asszony, aki előbb Kósa Lajos feleségét, majd a politikus édesanyjának akart nyolcszázmillió forintos jutalmat adni, most – külföldön tartózkodva – arról számolt be a Független Hírügynökségnek, hogy félelemben tartják őt, és védelmet fog kér a hatóságoktól. Azt is mondja, hogy jövő héten már rendezni tudja az adósságait is.



"Bróker Lajcsi", Szabó Gáborné és "Bunyós Pityu"

Olvasom, hogy körözést adtak ki maga ellen.

Igen, Magyarországon.

De csak Magyarországon.

Igen.

Csalásért, ugye?

Igen. Egyébként eddig még egyetlen idézést nem adtak át sem nekem, sem Helmeczy ügyvéd úrnak. Nekem azért nem, mert külföldön vagyok, az ügyvéd úr meg, előfordul, hogy később kapta meg, mint amikorra szólt az idézés. Különben meg, képzelje, egy olyan fényképet tettek fel rólam a police.hu-ra, amely egy bálban készült, Kósa Lajos társaságában fotóztak le, de a képről Kósát levágták. Hát lehet ezt? Lajost leveszik róla, engem meg fölnagyítva kitesznek? Nemzetközi szervezetekhez fordulunk emiatt is, Helsinkibe, Brüsszelbe, meg ahova lehet. Tudniuk kell azt a törvénytelenséget, amit Magyarországon velem csinálnak.



Szabó Gáborné körözési képe (forrás: Police.hu)

Például?

Hogy sorra hallgatják ki az ismerőseimet, de ők semmi törvénytelenségről nem számoltak be.

Senki semmilyen terhelőt nem mondott önre?

Semmit. Lényegében három, vagy négy ember, ebben benne van Orendi Mihály is, aki nyolcszázmillió forint ajándékot akart elfogadni.

Orendit is kihallgatták?

Őt nem tudom, hogy kihallgatták-e, de akik az én ismerőseim, őket igen. Ők valamennyien várják, hogy el tudjam rendezni a dolgaimat. És, ha elrendeztem, tudják, hogy visszakapják. Volt olyan, aki elmondta, hogy a tőlem kapott kölcsönt adta vissza.

Magának mekkora az adóssága?

Van egy százmilliós forintos, Polus Palace-ügyben. Ez ugye az a bizonyos szállodavásárlás, amelyből visszaléptem. Kétségtelenül volt aláírt szerződés, de vevő akadt volna később is, ám a bank inkább ezt a velem való megegyezést akarta, ebből származik a százmilliós adósságom. (1.8 milliárd volt a hotel vételára – FH szerk.) Ezt a megállapodást a Magyar Követeléskezelővel kötöttük.

Ezt tehát ön elfogadta, hogy ennyivel tartozik.

Én azt mondtam, hogy százmillió forintot fizetünk, ha megkaptuk a pénzt.

Mit akart csinálni a szállodával?

Vendéglátással akartunk foglalkozni, szerettem volna, ha a fele a mienk. A család abból tudott volna profitálni.

Ezen kívül milyen adósságai vannak még?

Van egy család, akik mindig segítettek engem, nem is jelentettek fel, ott elég tetemes összeggel tartozom. Velük mai napig jó a kapcsolatom, és tudják, hogy meg fogják kapni a pénzt. Ők tudják miért segítettek nekem, én is tudom miért segítettem nekik.

Ennyi az összes adósság?

Meg a Kun-tenderes dolog van.

Amire a múltkor azt mondta, hogy nem a magáé.

Hát az enyém, mert az én nevemen van, meg a férjemén. A közös számlánkra jött a pénz.

De azt mondta, hogy ez a pénz lényegében csak átfutott a számláján.

Igen, igen.

Azt nem árulta el, hogy hova futott.

Lehet, hogy akit érint már nem is emlékszik rá. Mert ugye azt senki sem gondolja, hogy valaki Csengerből odamegy egy izsáki céghez, és kéri, adjanak már neki hatvanhét millió forintot, és ha megkapja az örökségét majd visszaadja. Ennyi erővel bemehetek az Audihoz is.

Szóval ön valakinek szívességet tett, de nem árulja el, hogy kinek.

Igen, De én még most is azt mondom, hogy ezt majd az ügyvéd úrral megbeszéljük.

Azt is hallottam, hogy fenyegetettnek érzi magát. Miért, ki fenyegeti?

Igen. Folyamatosan hívnak engem, meg azt is, aki itt van velem külföldön, őt is, egy 44-es angliai számról. Ma például azzal hívták fel az ismerősömet erről a számról, hogy elkészült az az útlevél, amelyet én kértem, az angol követségről beszél, de engem nem ér el, tudna-e segíteni abban, hogy hol talál meg. Soha nem kértem Angliába útlevelet.

Nem is kell Angliába útlevél.

Igen, ezért is érthetetlen. Próbáltuk visszahívni ezt a számot, de nem lehetett rajta elérni senkit. Rengeteg ilyen telefonhívás volt. Most meg azt tudtam meg közvetve, hogy Kósa Lajosnak érdekében áll, hogy én ne tudjak semmit elrendezni másodikáig, jobban mondva addig, amíg a kormány meg nem alakul. Mégpedig azért, hogy ne legyen bizonyíték arra, hogy hazudott.

De hogy tudja Kósa Lajos megakadályozni, hogy ön hozzájusson a pénzhez, és rendezze az adósságait?

Például a körözéssel. Nincs semmi jogalapja.

Még egyszer kérdezem: hogyan tudná Kósa megakadályozni azt, hogy hozzájusson a pénzhez?

Nem tudja megakadályozni. Akkor tudja megakadályozni, ha engem elfognak. Vagy megölnek.

Ne túlozzon.

Nézze, az alapján, amit a családom és az én személyem ellen folyamatosan elkövetnek, igazán mindenre fel kell készülnöm. Kósa különben mindig azt mondta nekem, hogy ha kiderül, mennyi pénzem van, veszélybe kerülök, ezért ne is mondjam el senkinek, mennyi pénz fölött fogok rendelkezni.

Igen, ezt elmesélte már egyszer nekünk.

Tudom, de most attól tartok, hogy a lányom és az unokám otthon vannak Magyarországon, nehogy bajuk essék. De én sem érzem magam biztonságban itt, külföldön sem. Bárki utána tud nézni, hogy hol tartózkodunk, és igen, félek. A történetben akadnak tisztességtelen emberek. És az már sok, hogy engem ennyire félelemben tartsanak. Ezt is be fogjuk jelenteni, legkésőbb a hétfői napon.

Mit jelentenek be?

Hogy védelmet kérünk.

A legutóbbi beszélgetésünkkor azt mondta, hogy április 17-27 között jut hozzá a pénzéhez.

Egy részéhez, amiből már tudom rendezni a dolgaimat.

Ezek szerint még nem jutott hozzá.

Részben igen. Az utalásokat jövő héten fogjuk tudni rendezni. A továbbiakat pedig május 1-e után.

Akkor most arról azért írunk, hogy védelmet kér.

Meg azt is, hogy kiteszik a fényképemet, úgy, hogy még csak meg se hallgattak. Azzal, hogy én csaló vagyok. Szerintem csak küldözgették az idézést, hogy ki tudják adni a körözést.

(Független Hírügynökség)

