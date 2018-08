Extra, Zsidóbűnözés :: 2018. augusztus 5. 16:02 ::

A sztárügyvédként futtatott zsidó spicli igazságtalannak tartotta gyerekgyilkos védence halálos ítéletét

A fegyvermániás Miskei Imrét egy erdőben fogták el, miután a Halászbástyánál brutálisan végzett egy kislánnyal. A fiatal férfi Fónay Márta nevelt fia volt, ám a gyilkosság után már a színésznő is rettegett tőle.

1976. szeptember 17-én brutális kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság áldozatául esett a nyolcéves M. Katalin. Az eltűnt kislány holttestére a budai Várnál a Mátyás-lépcső közelében találtak rá. Nem sokkal később elfogták a kislány gyilkosát, Miskei Imrét.

Bugyik és pornó

A pedofília miatt korábban már büntetett férfi elfogásában Zeke Zoltán is közreműködött, aki a Borsnak emlékezett vissza a 42 évvel ezelőtt történtekre. – Egy budakeszi parkolóban hagytam a kocsimat, de feltörték. Tudtam, hogy a környéken három nevelőintézet is van, elkezdtem keresgélni az erdőben, hátha rátalálok a holmijaimra. Miközben keresgéltem, egy gyanús avarkupacot vettem észre a bokrok között. Nem túrtam fel túlságosan, de egyből megláttam a bugyikat és a színes pornóújságokat – mesélte a lapnak Zoltán, aki akkor már tudta az újságokból, hogy perverz gyerekgyilkost keres a rendőrség. – Egy pillanatra meg is fordult a fejemben, hogy mi van, ha ennek az illetőnek a cuccait találtam meg? Értesítettem is a rendőrséget, így ezen nyom alapján kezdtek kutatni a környéken – emlékezett vissza Zoltán.



Miskei Imrére halálbüntetést szabtak ki a bíróságon

Szép munka!

Mint később kiderült, Miskei Imrét ott, a budakeszi erdőben sikerült elfogni. Zoltán akkor beszélt utoljára a rendőrökkel, amikor értesítette őket a gyanús csomagról. Később a hírekben látta, a bejelentése is kellett, hogy megtalálják a tettest. Meg az is, hogy Miskei Budakeszi környékén, egy nővérszálló közelében hetente több lánynak tőrt szorítson a nyakához, és fajtalankodásra kényszerítse őket. A fiatal nők azt mondták, az aberrált férfi katonai gyakorlóruhát visel, és mindig este 10-11 óra körül támad. Amikor elkapták a fegyvermániás, desszantos Miskeit, a férfi csak annyit mondott a rendőröknek: szép munka volt.



Dr. Bárándy György "sztárügyvéd" igazságtalannak tartotta a halálbüntetést

Bárándy igazságtalannak tartotta a gyerekgyilkos ítéletét

Miskeit dr. Bárándy György "sztárügyvéd" (értsd: zsidókomcsi besúgó , aki az '56-os megtorlásokat is kevesellte - a szerk.) védte. A nagy sajtóvisszhangot kiváltó ügyről korábban azt mondta a Borsnak:

igazságtalannak tartotta, hogy a gyerekgyilkost halálra ítélték.

– Miskei kiváló fizikumú ejtőernyős volt, akit a katonaságnál kiképeztek a gyilkolásra is. Elhívta a gyereket, valószínűleg azért, hogy bűncselekményt kövessen el ellene, de nem akarta megölni. Beszélgettek, s egyszer csak a kislány, aki megsejthette, hogy veszélyben van, azt mondta, el akar menni. Miskei nem engedte el, erre kiabálni kezdett. A férfiban benne volt az a tudat, hogy „engem már egyszer becsuktak három évre”. Pánikba esett, téglával huszonnyolcszor megütötte, majd összeszurkálta a kislányt. Ez egy 15 éves ítélet volt szerintem, hisz nem voltak bizonyíthatóak a halálbüntetéshez szükséges minősítő körülmények. Meggyőződésem, hogy miután bizonyítottan teljesen beszűkült tudatállapotban volt, amikor bántalmazta a kislányt, nem lehetett volna különösen kegyetlen emberölésért elítélni. A különös kegyetlenség azt jelenti, hogy tudatában van annak, hogy a halállal általában járó fizikai vagy pszichikai terhelést jóval meghaladó szenvedést okoz – mentegette egykori védencét, a perverz gyerekgyilkost a Borsnak 2010-ben az azóta elpatkolt zsidó.

Nem tudta kiheverni

A Jászai Mari-díjas Fónay Mártának nem volt saját gyereke, ezért is volt kedves és gondoskodó mindenkivel. Kevesen tudják, de Miskei Imre a színésznő fogadott gyereke volt, ám később ő maga is rettegett az erőszakos férfitól. Miskei eleinte behálózta a színésznőt, később pedig már zsarolta is. Fónay haláláig nem tudta kiheverni, hogy gyilkost fogadott az otthonába – mesélte korábban a nyolc­van­évesen elhunyt érdemes művészről egykori barát- és kolléganője, Csala Zsuzsa.



Fónay Márta is rettegett tőle

Miskei Imrét végül 1977. márciusában, egy keddi reggelen akasztották fel.

(Borsonline nyomán)

