A Kriegsmarine csatahajói a világháború folyamán jelentős technikai fejlesztésekkel érték el a hatásukat, amelyek napjainkban is jelentős érdeklődésre tartanak számot. Egyes vélemények szerint a Bismarck a történelem legjobban dokumentált csatahajója. Alább ezen hajók ütőképességének alapját, a tűzerőt és az ahhoz kapcsolódó tényezőket vizsgáljuk meg.

Gránátok

A második világháborús német csatahajók egyik technikai előnye az volt, hogy a nehéztüzérségük több típusú gránátot alkalmazott, mint a más korabeli haditengerészetek. Ez lehetővé tette, hogy a különböző típusú célokra jobban specializált gránátokat alkalmazzanak.

A világháború idején a legtöbb haditengerészet két típusú gránátot alkalmazott, páncéltörőt és repesz-rombolót. A páncéltörőt az erősen páncélozott célok ellen használták, míg a repesz-rombolót a többi ellen. A német csatahajóknak viszont két típusú repeszgránátja volt, fenékgyújtós és fejgyújtós. A fenékgyújtósnak nagyobb volt az átütőképessége, ami miatt használhatóak voltak kevésbé páncélozott célpontok ellen, mint például cirkálók ellen. A fejgyújtósnak viszont nagyobb volt a robbanótöltete, ami miatt nagyobb pusztítást okozott. Ezért azt páncélozatlan célpontok ellen lehetett alkalmazni, mint például kereskedelmi hajók ellen.

Kezdősebesség: hosszú csövek

A német csatahajók lövegei magas kezdősebességgel lőtték ki a gránátokat. Ez lapos röppályát eredményezett, ami segítette a célzást. Ezt jelentős részben a hosszú csöveknek köszönhették, amik miatt viszonylag kis kivetőtöltettel is nagy sebességet értek el, mivel a lőporgázok hosszabb úton gyorsították a gránátokat. Összehasonlításként: a brit King George V-osztályú csatahajók nehézlövegeinek a csőhossza 16,53 méter volt, a Bismarck esetében 19,63 méter volt.

Egy másik jellemzője a német nehéztüzérségnek a gránátok viszonylag kicsi tömege volt. Ez növelte a csőélettartamot, és laposabb röppályát tett lehetővé, ami segítette a célzást.

Lövegtornyok

A Bismarck-osztály előnyös tulajdonságai közé tartozott, hogy a lövegtornyok páncélzata erősebb volt, mint a brit modern csatahajók esetében. Előbbi esetében a torony homlokpáncélzatának vastagsága 360 mm volt, míg az utóbbi esetében 324 mm volt. A Bismarck lövegtornyainak a homlokpáncélzata jelentős részben döntött volt, ami fokozta a védelmet.

A németek csatahajók lövegtornyai gyorsabban forogtak, mint a brit csatahajók esetében. Míg a Bismarck lövegtornya másodpercenként 5 fokot fordult, addig a King George V lövegtornya 2 fokot fordult másodpercenként. A brit csatahajó esetében viszont a cső emelkedése volt gyorsabb.

A német ikerlövegtornyok tűzgyorsasága jelentősen nagyobb volt, mint a brit hajók esetében. A legtöbb forrás a Bismarck esetében 26 másodpereces ciklust ad meg. Ezzel szemben a legtöbb modern csatahajó 30-40 másodpercenként tudott egy sortüzet leadni.

A németek a lövegtornyaikat úgy alakították ki, hogy az egyes lövegek működési zavarai ne hassanak a többi lövegre. Ezért ha a lövegtorony egyik csöve meghibásodott, attól még a másik tőle függetlenül tudott tüzelni.

Lőpor

A német hadihajók tüzérsége kiváló lőport alkalmazott, amit több szempontból is jobb volt, mint a más korabeli haditengerészetek által alkalmazott anyagok. Az egyik előnye az volt, hogy biztonságos volt, gyakran még tűzzel érintkezve sem robbant fel. Ez a tárolás és a hajók sérülésállósága szempontjából sem volt hátrány.

Egy másik előny az alacsonyabb lánghőmérséklet volt. A német lőpor részben DGN-ből állt, ami miatt alacsonyabb hőmérsékleten égett. Ez a csőélettartam szempontjából előnyösebb volt, mint a kordit. Emellett a DGN alkalmazásával ki tudták váltani a korditban alkalmazott nitroglicerint is, ami gyártási szempontból volt előnyös.

Taktika: részleges sortüzek

A Dánia-szorosban napra pontosan 79 évvel ezelőtt lezajlott ütközet eredményéhez hozzájárult, hogy a németek a tűzvezetéshez hatékony taktikát alkalmaztak, amivel gyorsan megtaláltak a lőtávolságot. A Bismarck az ötödik sortüzével kilőtte a Hoodot, majd pedig több találatot is elért a Prince of Walesen. A tűzvezetéshez alkalmazott fejlett technológia mellett a taktika is hozzájárult ehhez.