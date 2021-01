Extra :: 2021. január 15. 18:09 ::

A világháborús csatahajók torpedóvédelme

A második világháború idején a csatahajók és egyéb nagy hadihajók számára az egyik fő veszélyforrás a torpedó volt. A németek ez ellen már nagyon korán kifejlesztettek torpedóvédelmi rendszereket, amelyek több alkalommal is megvédték a hajóikat ezen fenyegetés ellen.

A német csatahajók torpedóvédelme

Először a német császári haditengerészet látta el hajóit hosszadalmas és költséges tesztelések árán kifejlesztett, rendkívül hatékony víz alatti védelemmel.

A különböző haditengerészetek bizonyos szempontokból különböző rendszereket alkalmaztak. A német rendszerű kialakítás egy páncélozatlan hosszanti válaszfalból és a mögötte nagyobb távolságra párhuzamosan futó torpedóválaszfalból állt, melyek köztes tereit különböző módon merevítették ki. A hajó oldala és a válaszfal közötti tér expanziós térként, míg a válaszfal és a torpedóválaszfal közötti rész üzemanyagraktárként szolgált. Ennek a kombinációnak kellett elnyelnie a robbanáskor fellépő lökéshullámot.



Német csatahajók általános páncélzati sémája. A képen a D betű jelöli a torpedóválaszfalat

Ez a kialakítás mind az első, mind a második világháborúban rendkívül hatékonynak bizonyult.



Egy torpedó találata által okozott kár a Scharnhorst csatahajó esetében 1940-ben. A hajó vissza tudott jutni Németországba

A torpedóvédelem mellett a torpedók által okozott károk csökkentésének másik fő módja a károk lokalizálása volt. Erre az egyik legalapvetőbb módszer a vízzáról rekesz volt. A második világháború idején a legtöbb új csatahajó 17-21 vízzáró rekesszel rendelkezett. A német Bismarck osztályú csatahajók esetében ez kicsivel több, 22 volt.

A második világháború idején már jelentős fenyegetést jelentettek a mágneses gyújtóval felszerelt aknák és torpedók, amik jóval nagyobb károkat okozhattak, mint a kontakt gyújtóval ellátottak. A német csatahajókon ezen okból alkalmaztak mágneses önvédelmi rendszereket, amik csökkentették a mágneses gyújtók működésének esélyét.

Összehasonlítás a brit csatahajókkal

Az egyik oka annak, hogy a német csatahajók torpedóvédelme jobb volt, mint a briteké, az volt, hogy a brit torpedóvédelem tervezési hibás volt. Ennek az volt az egyik fő oka, hogy a brit csatahajók torpedóvédelmi rendszere nem volt a felső határán páncéllal fedve. Ez azt eredményezte, hogy a robbanás ereje utat talált felfelé, átszakítva a rendszer felső határát. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a beömlő víz eláraszthassa a hajókat.



A brit KGV osztályú csatahajók és a Tirpitz metszete egymás mellett. Jól látszik, hogy a német torpedóvédelem sokkal mélyebb volt, mint a brit

A brit haditengerészet német tengeralattjárók torpedóitól 2 csatahajót és 5 repülőgép-hordozót veszített. Ezzel szemben német hadihajók ágyútüzétől egy csatacirkálót és egy repülőgép-hordozót veszítettek.



Tengeralattjáró által megtorpedózott brit csatahajó süllyedés közben



A japán repülőgépek által megtorpedózott Prince of Wales csatahajó legénysége elhagyja a hajót

Más európai haditengerészetek

Az egyik legmélyebb torpedóvédelme a francia Richelieu osztályú csatahajóknak volt az új csatahajók közül. Míg a brit KGV osztálynál 4 méter alatt, a Bismarck osztálynál pedig 5.4 méter volt a rendszer mélysége, addig a francia csatahajók esetében elérte a 7 métert.

A németek szerint nem csak az lehetett probléma egy torpedóvédelmi rendszerrel, hogyha kicsi a rendszer mélysége, hanem az is, hogyha túl nagy. A túl naggyal az lehetett a probléma, hogy találat esetén több víz áramlott be a rendszerbe, ami megdönthette a hajót. Egy mély torpedóvédelmi rendszer emellett abból a szempontból is hátrányos lehetett, hogy csökkentette a belső teret.

Az olaszok innovatív rendszert alkalmaztak, de abból a szempontból nem volt jó, hogy nehéz volt javítani. A mélysége az olasz rendszernek volt a legnagyobb, de a tapasztalatok nem voltak jók.

