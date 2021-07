Július 1-jén egy San Franciscó-i homokoskórus tagjai úgy döntöttek, megmutatják a "homofób" közösségnek, hogy velük nem érdemes szórakozni: dalban üzenték a világnak, hogy ha a bárki azt hiszi, a buzilobbi a gyermekekre pályázik, akkor igaza van.



"We convert your children" ("Átváltoztatjuk a gyermekedet") című daluk (amely a YouTube-on "Üzenet a meleg közösségtől" címmel elérhető) a következő strófával indul:

You think that we’ll corrupt your kids if our agenda goes unchecked / Funny – just this once, you’re correct / We’ll convert your children / Happens bit by bit / Quietly and subtly and you will barely notice it.