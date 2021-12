Valószínűleg Magyarországon nem sokan tudják, de két zsidó producer, színész és "humorista" (sok más egyéb zsidóval én nem zsidóval együtt) készített idén karácsonyra egy nyolcrészes animációs sorozatot a Mikulásról, amely a Santa Inc. néven fut az HBO Max-on. Seth Rogen és Sarah Silverman a tengerentúlon ismert színészeknek, komikusoknak számítanak, nyilván a jelenlegi állapotok a zsidó humornak rendkívül kedvezőek. Ez inspirálta a fentebb említett Santa Inc.-et is.

A történet szerint a Mikulás szerepét eddig mindig "fehér férfi" töltötte be – jelen helyzetben egy elég tapló fajta – s mikor a piros ruhás ajándékhozó egyik manólány segédje (akinek Sarah Silverman adja a hangját) – részben a mostani Mikulás viselkedése miatt – rádöbben erre, hadat üzen az "elnyomó, fehér férfiaknak", fellázad és kitalálja, hogy ő lesz a következő Mikulás. A bonyodalom középpontjában tehát ez az elhatározás áll, el lehet aztán képzelni, nagyjából milyen jellegű "humorral" és sokszor kendőzetlen politikai-társadalmi üzenetekkel operál a sorozat. Egyébként utóbbi jelenség egyre feltűnőbb: a progresszív világ képviselői eddig – a kivételektől eltekintve – nagyjából figyeltek arra, hogy üzeneteik, ha nem is bújtatottak, de ne annyira direktek legyenek. Mostanában ez a tendencia kezd megfordulni: mivel egyre inkább nekik áll a zászló, már a minimális látszatra sem adnak.

Seth Rogen (aki egyben a Mikulás hangját is kölcsönzi) persze megtalálta a "magyarázatot" az egyértelmű lebőgésre, s "jó" zsidó módjára a "fehér szupremácistákat" okolja a kudarcért, mondván , hogy ők árasztották el rossz értékelésekkel az IMDb-t. "Get woke, go broke", ahogy mondani szokás, vagyis egy újabb erőszakos, fehér- és keresztényellenes kísérlet vallott kudarcot. Ennek ellenére a lobbinak köszönhetően biztosak lehetünk benne, hogy tömegével érkeznek majd hasonló tartalmak eztán is.