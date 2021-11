A Heti progresszió soron következő részében rövid szerepet kap a YouTube, de érintjük a videojátékok világát, valamint foglalkozunk egy sötét nagykövettel is. Hajrá!

Laikusként is nyugodtan feltehetjük a kérdést, hogy egy "kevésbé ismert alkotó" miért kapna rögtön dislike-ot? A nézők döntő többsége valószínűleg nem az "ismeretlenség" alapján értékel, így ha kevésbé ismert emberről is van szó, de maga az előadás jó, vagy érdekes, akkor nem a dislike gombra kattintanak majd (vagy, ha igen, akkor a tömegembert ismerve valamilyen egészen banális, irreális okból). Amiről a YouTube beszél, az inkább pontosan fordítva történik: a nagyon is ismert előadók kapnak sokszor meg nem érdemelt like-okat, pusztán azért, mert ismertek és "nevük van", magyarul a tendencia megfordul.Sokkal inkább valószínű, hogy a dislike gomb eltűnése korunk túlérzékenyített társadalmával hozható összefüggésbe, hiszen sokan szélsőségesen hisztissé válnak, ha valami nem azt a visszajelzést kapja, amire számítottak az alkotók. Jelen sorok írója gyakran turkál a pöcegödörben, így több olyan emlékezetes videót is fel tud idézni, amelyek teljesen jogosan voltak dislike-olva. Emlékszünk például erre a két hete bemutatott , frusztrált, fekete "tudósra"? A videója alatt még látható, hogy a like-ok számát többszörösen meghaladják a dislike-ok, tehát a közönség nagy részének sem tetszett, amit a kritikai rasszelméletről összehordott. Beszédes számok. Nem lehet, hogy inkább az ő és a hozzá hasonlók igényeit akarja kielégíteni a YouTube?Persze tegyük hozzá, hogy az éremnek mindig két oldala van. Paradox módon a túlérzékenységből ered az is, hogy eme frusztrált réteg viszont előszeretettel dislike-ol olyan videókat, amelyek színvonalasak és érdekes kérdéseket feszegetnek, ám liberális agyhalottjainknak "sérti az érzékenységét". "Toleránsék" ekkor a dislike gombhoz nyúlnak bosszúból (mert ugyebár annyira érdekli őket mások véleménye), így több videó igazságtalanul kap rossz portfóliót. Pozitív hozadék, hogy innentől ez is megszűnik majd.Mellesleg maga a dislike gomb virtuálisan megmarad, csak nem fog látszani, így aki szeret lehúzásokat osztogatni, az kiélheti eme vágyát, ám az összmennyiséget csak a feltöltő fogja látni. Az elhatározás mellett szólt az a YouTube által deklarált tény is, hogy a felhasználók sokkal kevésbé néznek meg, néznek végig olyan tartalmat, amely sok dislike-ot kapott. Korunk satnya értékítéletéből kiindulva ez minden bizonnyal tényleg így van (emlékszünk még a két hazai politikai bohócpólus értékelésháborújára az Elk*rtuk című filmmel kapcsolatban?), pedig attól, hogy valami sok negatív visszajelzést kapott, még nem bizonyosan rossz (s fordítva, ami sok jót, nem biztos, hogy jó is). Kiemelten igaz ez a tömeges értékeléseknél, ahol sokan elképesztően nevetséges indokokkal húznak le, vagy magasztalnak fel valamit. Persze, előítéleteket mindenki levonhat minden esetben, s többször előfordul, hogy a lájk-dislike arányok tényleg helytállóak, de legjobb, ha magunk győződünk meg a minőségről és valós szempontok alapján hozunk döntést, nem?2. Három dolog biztos az életben: a halál, a Heti progresszió minden vasárnap és az, hogy a globális videojátékos közösség minden évben kap egy új Call of Duty-részt. Utóbbi sorozatról már valószínűleg azok is hallottak, akik nem, vagy akik csak ritkán játszanak, nem beszélve azokról a "koca gémerekről", akik a Fifán és a Call of Duty-n kívül mást nem is ismernek és azt gondolják, hogy ennyiből áll a videojátékok világa. Az első személyű lövöldözős játék (first person shooter) összes része persze "végtelen" pénzt hoz készítőinek és kiadóinak, ám a politikai korrektség a most frissen megjelent (egyébként történet szintjén ismét II. világháborúval foglalkozó, Vanguard alcímre hallgató) részt sem kímélte. A nem a játék gerincét képző, ám nagyon is népszerű "Zombi-módban" ugyanis " megsértették " a muszlimok szent iratát, vagyis a Koránt. A sztálingrádi pályán a földön hever pár lap a könyvből, megtépázottan, véresen, amely nem igazán váltotta ki a muszlim játékosok tetszését (hogy mit keres épp Sztálingrádon pár kitépett/kiesett lap a könyvből, én sem értem egyébként). A saját maguk dolgaira túlérzékeny, ám más civilizációk iránt érzéketlen vallási fanatikusok persze rögtön akcióba is lendültek és elkezdték támadni a készítőket, mintha valami égbekiáltó skandalum történt volna. Utóbbiak persze rögtön meg is hátráltak és "elnézést kértek" a hiba miatt, amit rögtön orvosoltak is.Nem értem a háborgás okát, már csak azért sem, mert én nem akadnék ki, ha a Biblia pár véres lapja jelent volna meg a játékban, hiszen ez ebben a kontextusban nem magát a kereszténységet gyalázná. Egy háború közepén vagyunk, ahol minden is megsemmisül, a vér pedig "természetes velejárója" ennek az állapotnak. Mégis milyenek legyenek a tönkrement könyvek lapjai, csokisak?