Annyira izgatta a koszovói szerb képviselőt a hazája sorsa, hogy inkább pornót nézett az államfő beszéde alatt (18+)

A Köztársasági Képviselőház múlt heti, Koszovó kérdése miatt összehívott ülésén a Szerb Szocialista Párt képviselője, Zvonimir Stevics pornófilmet nézett a mobiltelefonján, írja a Szabad Magyar Szó.

A felvétel szélvészgyorsan terjedt el a közösségi oldalakon, s míg a tájékoztatási eszközök igyekeztek kitakarni a 18 éven felülieknek való részeket, addig a Twitteren minden részletet lehet látni.

Az egészben az irónia, hogy az 1957-ben született Stevics mindezt akkor tette, amikor az államelnök a hatalmas külföldi nyomásról beszélt, arról, hogy Szerbia milyen nehéz helyzetben van - ráadásul Stevics pont koszovói származású.

A 65 éves képviselő hatodik mandátumát tölti éppen a Köztársasági Képviselőházban, a Korrupcióellenes Ügynökség honlapján levő adatok szerint a havi fizetése a képviselői pótlékkal 1222 euró, emellett 770 euró nyugdíjat is kap, s tagja a Koszovóval és Metóhiával megbízott bizottságnak.





Brane Kosovo gledajući porniće. Poslanik SPS Zvonimir Stević za vreme Skup±tine o KiM gleda filmove za odrasle.Brane Kosovo gledajući porniće. pic.twitter.com/V2DZo0wtOZ February 6, 2023

Frissítés: lemondott a pornórajongó képviselő



Miután a felvétel a nyilvánosság elé került, maga a szocialisták elnöke, Ivica Dacic külügyminiszter szólította fel Zvonimir Stevicset a lemondásra.

Aleksandar Vucsics köztársasági elnök a múlt héten vett részt a parlament ülésén, és ott ismertette azt a nemzetközi javaslatot, amely Szerbia és Koszovó kapcsolatát rendezné. Az ülést követően elégedetlenségének adott hangot, mert szerinte a kormánykoalíció részét képező SPS tagjai nem voltak eléggé aktívak a vitában.

Emellett saját párttársairól, a Szerb Haladó Párt (SNS) képviselőiről is bíráló megjegyzéseket fogalmazott meg. Mint mondta, elege van azokból, akik a pártra hivatkozva akarnak meggazdagodni, amikor viszont az országért kellene harcolni, akkor hátat fordítanak.

A Vecernje Novosti című belgrádi napilap olyan információkat is megjelentetett, amelyek szerint Aleksandar Vucsics arra is kész, hogy szakítson koalíciós partnerével, és már akár szeptemberben előrehozott parlamenti választásokat tarthatnának az országban. Annak ellenére, hogy tavaly kezdte meg második, ötéves államfői mandátumát, Aleksandar Vucsics állítólag azt is kijelentette, hogy kész lenne miniszterelnök-jelöltként indulni egy esetleges választáson.

(MTI nyomán)