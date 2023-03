Extra :: 2023. március 19. 11:30 ::

A modern finn hadsereg fejlesztései: a Patria AMV és AMOS-rendszerek

A NATO-ba újonnan jelentkezett Finnország kiváló hadiiparral és hadsereggel rendelkezik, ami hazai fejlesztéseken alapul és jelentős exportsikereket is elért. Az alábbi cikkben a finn jármű- és aknavető-fejlesztés modelljét mutatjuk be, ami a magyar hadsereg modernizálásához is egy korszerű, életképes elképzelés lehetett volna.

A Patria AMV

A finn Patria vállalat komoly exportsikereket ért el az 1984-ben bemutatott XA járműcsaláddal. Ebből a járműből több mint 1200 darabot gyártottak le.

A Patria AMV (Armoured Modular Vehicle), azaz modul rendszerű, páncélvédett jármű az XA sorozat leváltására készült. A járműtervezés alapjául szolgáló követelmények a következőek voltak: nagyobb védettség; nagyobb kihasználhatóság; jobb mozgékonyság; alacsonyabb üzemben tartási költségek a teljes életciklust figyelembe véve.

A prototípus 2001-ben készült el, de már a 2000-es évek közepén több fegyverzetet is hozzáillesztettek, többek között a 120 mm űrméretű AMOS löveget.

AZ AMV típusból 2014-ig mintegy 1400 darabot szállítottak a megrendelőknek, de a folyamatos fejlesztések újabb típusjelzésekkel jelentek meg. AMV után az AMV 360, majd 2013-tól az AMV XP típus fejlesztését kezdték meg.



AMV XP (kép: www.military-today.com)

Az AMOS önjáró aknavető rendszer

Jelenleg a legmodernebb önjáró aknavető rendszer, valószínűleg az egész világon, a finn fejlesztésű AMOS. Jelenleg a piacon kapható önjáró aknavető rendszerek közül ez biztosítja a legnagyobb tűzerőt, bár mellette viszonylag drága is.



AMOS önjáró aknavető rendszer (www.military-today.com)

A rendszer ikercsövű és automata, ami miatt percenként 24-26 lövéses tűzgyorsaságra képes. A rendszer képes a többszörös lövedékbecsapódás (multiple round simultaneus impact) képességre, ami révén egyszerre akár 14 aknagránát is becsapódhat.

Az önjáró aknavetők egyik fő előnye, hogy „az alapfegyver és a lőszerek előállítási költsége jóval alacsonyabb, mint az önjáró lövegek esetében”.

Az önjáró aknavetők nagy mozgékonyságuk, tűzgyorsaságuk és páncélvédettségük révén a gépesített századok és zászlóaljak ideális közvetlen tűztámogató eszközei. Az AMOS lövegtornyok 4,4 tonnásak és 30 másodperc alatt tűzkésszé tehetők. A rendszer képes közvetlen irányzással is tüzelni.

(Olvasónktól)

Források: