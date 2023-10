Extra :: 2023. október 17. 13:36 ::

Eltűnt az ózdi Leonidász - a fideszesek nagyon aggódnak érte

Senki sem tudja, hol lehet a két tizenéves fiú, akik kedden tűntek el az alsózsolcai gyermekotthonból. A hatóságok mielőbb szeretnék megtalálni, ezért most a lakosság segítségét kérik, hátha valaki látta Leonidászt és Marcellt, írja a Ripost. A fideszes szennylap aggodalma érthető, hiszen nemcsak egy (vagy két) majdani biztos szavazat került veszélybe, hanem talán az értelmiségi utánpótlás is - Leonidász akár még Győzike utódja is lehetne, ha a munkában megfáradt reklámarc nyugdíjba megy...

Mint megtudjuk, a 11 éves Leonidász anyját a gyermekotthon kedden este értesítette, hogy fia megszökött az intézményből. A fiú nem egyedül kóborolt el, 12 éves barátja, Marcell is vele tartott. A fiúkat többen is látni vélték eltűnésük napján.

Elmondások szerint Miskolcon kéregettek, a pénz a hazaútra kellett. (Hát persze, buszjegyre...) Ám azóta sem érkeztek vissza Alsózsolcára.



A Thermopülai-szorosnál van Xerxésszel - írta egyik hozzászóló a Ripost Fb-oldalán

– Utoljára 10-én láttam őket a centrumnál, a pláza környékén. Kétszáz forintot kértek tőlem. Azt mondták, azért kell a pénz, hogy vissza tudjanak menni Zsolcára – részletezte egy férfi.

"A kisfiú édesanyja, Ivett nagyon aggódik fiáért" - írja a Ripost. De annyira azért nem aggódik, hogy esetleg ő maga nevelje fel... Ehelyett "csak reménykedni tud, hogy nem esett semmi bajuk, és csak lázadnak".

Nem ez az első eset, hogy Leonidászka megszökött az intézményből. Már többször is megpróbálta maga mögött hagyni a gyermekotthont egyik barátjával. Korábbi szökései viszont mind kudarcot vallottak, 1-2 napon belül visszakerült az otthonba.

– Már 5 napja semmit sem tudunk róluk. A rendőrség is keresi, de eddig nem bukkantak a nyomukra. Nagyon szépen kérek mindenkit, aki látta, vagy tud róluk valamit, az keressen meg engem vagy hívja a rendőrséget! – olvasható az "édesanya posztjában" a Ripost szerint.

Ő azonban nem egészen így fogalmazta meg: