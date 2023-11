Extra :: 2023. november 27. 16:26 ::

Kihagyhatatlan állásajánlat - Heti progresszió (CCVIII. rész)

Némi LMBTQ, a már-már szokásosnak mondható reklám szekció és egy különleges álláshirdetés fért bele a mai Heti progresszióba. Ismételten köszönöm kedves olvasóink aktivitását, a hetiprogresszio@protonmail.com továbbra is várja a leveleket. Ne is húzzuk az időt, vágjunk bele!

3. Návai Anikó, egykori hollywoodi tudósító 43 éves fiát megérintette a korszellem és nemet váltott . Mindez amúgy még 2011-ben történt, majd egy évvel később már a neme mellett a neve is megváltozott Skorka Márkról Cadence Valentine-ra. Návai most megosztott egy fotót, ahol boldog házassági évfordulót kívánt „lányának és menyének”, így lett szélesebb körben nyilvános a dolog.



Úgy látszik, hogy az anya mára már megbékélt a furcsa helyzettel (fotó: hellohollywoodbol Instagram-oldal)

Persze „Cadence” eddig sem rejtegette magát, 2013-ban a kaliforniai Northridge Egyetem diáklapjában mesélt arról, milyen időszak volt számára, amikor rájött, hogy ő egy „férfi testbe zárt nő”, meg arról is, Návainak ezt mennyire nehéz volt elfogadnia. Azóta Návai Anikó „lánya” – mily meglepő – egy Los Angelesben működő LMBTQ-szervezet mentálhigiénés szakembereként dolgozik.

Feltételezem Návai Anikó neve nem feltétlenül az első újságírói név, amely beugrik kedves olvasóink számára, ám arra talán emlékezhetnek, hogy 2021-ben ő volt, aki egy teljesen hamis, nem létező Scarlett Johansson-interjút közölt le éppen a Nők Lapja június 15-i számában. A dolgot tovább súlyosbította, hogy az egész szöveg korábbi interjúkból és más forrásokból lett összevágva, tehát még a képzeletét sem túlságosan erőltette meg.

Az esetből óriási botrány lett . A Nők Lapjától menesztették, a 24.hu pedig szintén nem tartott igényt további anyagaira, a már megjelentekkel kapcsolatban pedig az eredetiség hitelesítését kérték a szerzőtől. Az egykori hollywoodi riporter kedvét azonban ez sem szegte. Két hónapja ködös körülmények között (először elbocsájtásról írtak, majd barátsággal való elválásról) távozott a Golden Globes/Eldridge cégtől, most pedig független szórakoztatóipari újságírói, konzultációs és eseményszervezői céget nyit Los Angelesben és Budapesten.

„Cadence” esete amúgy jól mutatja, hogy a mára már megizmosodott LMBTQ-lobbi nem a semmiből tört elő, már a 2010-es évek első felében is erőteljesen jelen voltak.

2. Johnnie Walker idén már vendégeskedett a Heti progresszióban , most kedves olvasónknak köszönhetően ismét köreinkben üdvözölhetjük, hasonló, reklámmal kapcsolatos okokból. Az áprilisban emlegetett Black Label-eset már a múlté (azóta „privát” lett a hivatkozott videó), de az olvasónk által most fotózott alternatíva is meglehetősen progresszívra sikeredett.



Az eredeti logó ezek szerint már túl ósdi

Értem én, hogy mindenhol csak a „toxikus, fehér maszkulinitással” lehet találkozni, de őszintén nem értem mi jár a fejében annak a reklámszakembernek, aki szerint egy népszerű whiskyt ilyen ötletekkel lehet eladni. De legalább ismét megtanulhattunk valamit Péterfy Boritól.

1. Másik olvasónk is kitett magáért és egy visszautasíthatatlan állásajánlatra bukkant az éterben. Aki munkát keres, annak kihagyhatatlan. Olvasónk hozzátette még azt is, hogy az interjú végén érdemes lenne pár kérdést is feltenni, szigorúan komoly arccal. Például rákérdezni, hogy „ezen a munkahelyen ugye nincsenek zsidók”? Továbbá, hogy a „B” jogosítvány mellé kell-e mozdonyvezetői engedély is, illetve hogy a karácsonyi partira lehet-e hozni barátnőt, házastársat?



Itt vajon van munkahelyi karácsonyozás?

Sok sikert mindenkinek az interjúhoz!

Én ezzel a lendülettel pedig búcsúzom is, hamarosan ismét jelentkezik a Heti progresszió.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info