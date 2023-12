De például a hagyományosan erőteljesen katolikus Lengyelország parlamentjét is feldíszítették eggyel, bár ott a monarchista képviselő határozottan kifejezte nemtetszését - az erről szóló videót itt mutattuk be

A következő tárgyalt esethez egészen 2013-ig kell visszamennünk, amikor a kneszet egy keresztény képviselője azt kérte, hogy az izraeli parlament épületében állítsanak fel egy karácsonyfát. Hanna Swaid (Hadash párt) azt kérte, hogy a [kneszet] bejáratánál, vagy más jól látható helyen, ahogy jónak látják, állítsák fel a karácsony eme szimbólumát. A fa elhelyezése szerinte „gesztus [lett volna] a kneszet keresztény tagjai és Izrael polgárai felé, és szimbóluma lehetne [Izrael] kapcsolatának a keresztény világgal”. A Likud párt tagja, Edelstein azonban hamar lesöpörte a kérdést a napirendről: “Arra a kérésére, hogy a kneszet állítson karácsonyfát a Ház bejáratánál a karácsony és a polgári újév tiszteletére, tisztelettel válaszolok, hogy semmi sem akadályozza Önt abban, hogy fát állítson az irodájában, vagy hogy a kneszet frakciója állítson egyet a frakcióteremben, de nem tartom helyénvalónak, hogy elrendeljem a karácsonyfa felállítását, ahogyan azt kérte.” A Jewish Home szélsőségesen cionista párt ekkor azt is közölte, hogy a karácsonyfa a keresztények zsidóüldözéseit is jelképezi.

Egy 2022-es eset is kiválóan rávilágít az Izraelben uralkodó áldatlan állapotokra. Bár majd’ egy évtized eltelt az előző incidens és a tavalyi között, sok változást nem tapasztalhatunk. Hiszen ekkor sem a zsidó “testvéreink” állítottak karácsonyfát, hanem a muszlim képviselő Ayman Odeh. A kneszet egyetlen keresztény tagja Odeh közös listás kollégája, Aida Touma-Sliman volt, aki szintén nem állított fát. Odeh muszlim, de azt mondta, fontos számára, hogy legyen karácsonyfa a kneszetben. “A karácsony az ebben az országban született emberek kultúrájának része” – mondta Odeh. “Az arab lakosság muszlimokból, drúzokból és keresztényekből áll, ahogy a Közös lista frakciója és a személyzet is. Számunkra természetes, hogy a választóink minden ünnepét megünnepeljük és együtt ünnepelünk velük”.” Odeh ekkor az ellen is felemelte a szavát, hogy Izrael 2022-ben karácsony utánra is kiterjesztette utazási korlátozási tervét, megakadályozva a keresztényeket abban, hogy az ünnepre beutazzanak az országba. Írt a belügyminisztériumnak, diszkriminációra hivatkozva, mert a zsidó csoportoknak engedélyezték a belépést az országba, de a keresztény vallási vezetők nem kaptak engedélyt. A Fidesz testvérpártja, a Likud ekkor már nem volt annyira harciasan hangos, mint 2013-ban, de képviselőjük kifejtette, hogy továbbra sem szívügye a karácsonyfa a Szentföldet uralma alatt tartó zsidó állam parlamentjében: “Fontosnak tartom, hogy érzékenyek legyünk a nyilvánosságra, és megakadályozzuk, hogy a zsidó állam parlamentjében karácsonyfa álljon, de tiszteletben tartom azt is, hogy vannak, akiknek más hagyományaik vannak.”