Miközben pártjával a várost vendégmunkásokkal árasztja el, addig a zsidóság felé a legnagyobb szervilizmust tanúsítja, s beszédét így folytatta a csengeri születésű "debreceni" polgármester:

Amíg mi itt vagyunk, biztosan lesz gyertyagyújtás - olyan eszme éledt fel, amely mindig is lappangott a világ számos szegletében, de hittük azt, hogy a második világháború után véglegesen legyőztünk. Ám ébernek kell lennünk, mert talán téves ez a meggyőződésünk. 2023 október hetedike megmutatta, hogy a terror, az antiszemitizmus él. Ez az eszme a keresztény világot is érintheti, mert a migrációt támogató Európai Unió csak most eszmélt fel.