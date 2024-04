Extra :: 2024. április 12. 16:20 ::

Tartsuk tisztán az identitásunkat! - Bedő Imre, a Férfiak Klubjának alapítója tartott előadást Fekete István Szabadegyetem

A Fekete István Szabadegyetem csütörtöki napján ezúttal Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója tartott remek és értékes előadást az identitásról és jövőképességről. Az alábbiakban ennek az előadásnak az összefoglalóját tekinthetik át.

Az identitás kérdésének a harca a szellemvilágban zajlik. Az identitás mutatja meg belső énünket, hogy milyenné válunk – kezdte tolmácsolni gondolatait Bedő Imre, majd részletesen kibontotta, mint ért identitás, alapvető mérce alatt, majd arról beszélt, hogy a különböző identitásaink támadás alatt vannak.

Az identitásba akármi nem kerülhet be, évezredeken át alakultak ki a szellemi örökségünkkel együtt. Az „anya”, „apa”, „orvos”, „jegyző” stb. identitásába az évezredek a legjobb fogalmakat sűrítették, a jelen pedig igyekszik ezeket megbontani, feloldani, olyan dolgokat, tulajdonságokat belesűrítve, amelyek lerontják az értékét.

Hogyan hígítják fel a családot? Többféle életmódbeli eltérés van a mércétől (mérce: anya, apa, gyerek). A mérce az, amit továbbadunk a gyerekeknek is, ezért különösen fontos, hogy tisztán tartsuk a társadalommérnököktől. A mércétől, ha eltér az ember, az hibának minősül, nem lehet bővíteni, „nem férhetnek bele” olyan dolgok, melyek nem oda valóak. Ha a mércét leromboljuk, megszűnik az immunrendszer – összegezte a mérce fontosságát Bedő.

A társadalommérnökök tudják, hogyan kell ezeket az ideákat szétrombolni – tette hozzá, majd a család fontosságáról beszélt:

Több ezer évig úgy tudták megtartani az értékeket, hogy volt egy család, ami a mintát szolgáltatta. Rengeteg dologhoz tartották magukat, amelyeket aztán továbbadtak: „kövesd a mércét, és akkor boldog leszel”.

A szabályokat, mércéket a nevelés révén be is tartatták. A nevelés révén kell elérni, hogy az utód úgy viselkedjen, ahogy kell. A munkára szoktatás eredménye a gyümölcs, a munka gyümölcse, amire büszkék lehetünk. Az erőfeszítés, munka árán elért eredményére pedig mindenki büszke, a dicséret is jól esik ilyenkor.

A végső mércét sosem fogjuk teljesen elérni, de törekedni kell rá, mint ideákra – mondta.

Bedő Imre ezt követően rátért arra, hogy milyen identitásokat kell rendbe tennünk, vagy éppen megóvnunk.

1. Keresztény identitás

Sok alapvető értéket, fogalmat nem is tudunk sok esetben megmagyarázni, mert magától értetődik (ilyen az anya, apa, gyerek családi összetétel is, mely annyira természetesen, hogy normál esetben nem kellene, hogy magyarázatra szoruljon). De a mostani világban szükség van rá, mert a kereszténységet sokan egy „szörnyű valaminek” tartják – mondta.

Újjá kell építenünk a keresztény identitást, ebben mostanában sajnos az egyházak sem jeleskednek.

2. Fehér identitás

Mesterségesen generálják, hogy pusztán azért legyen szégyenérzetünk, mert fehérek vagyunk. Ezt sugallja a média, a reklámok, a filmek egy része is. A marxista osztályharc révén pedig hamisan a „fehérek és elnyomott népek” hazugságra építenek.

3. Nemzeti identitás

A társadalommérnökök támadják a nemzetet is, például azért, mert a nemzeti öntudat miatt vannak háborúk. Ez természetesen egyáltalán nem igaz, hiszen a nemzeti öntudat nem vezet szükségszerűen háborúskodáshoz – mondta Bedő.

4. Férfi és női identitás

Bedő Imre megemlítette, hogy ez az egyetlen ikeridentitás. Nincs férfi nő nélkül, és nincs nő férfi nélkül. Csak együtt tudnak életet adni, ezért fontos köztük a harmónia.

Ma már ott tartunk, hogy férfinek és nőnek nevelni a gyerekeidet az bűncselekmény. Ódivatú, tilos dolog lett, helyette ott a tucatnyi gender – tapintott rá a lényegre.

A jó anya és jó feleség képét tilos ábrázolni a woke világában. A szellemvilágban elkezdték lerombolni az egészséges férfi és női identitást, továbbá a szabadság fogalmát is félreértelmezik. A teremtő munkád akadályainak elhárítása a szabadság, nem a minden kötelesség alól való kibújás, mentesülés.

A férfi-nő osztályharcot a neomarxisták generálták le mesterségesen, miután rájöttek, hogy a tőkéseknél van a pénz, akik finanszírozzák őket, így azok nem támadhatóak, új ellenségképet kell kreálni.

Muszáj tisztán tartunk az identitásunkat, hogy kristálytiszta ideákhoz tudjunk kapcsolódni mi is és utódjaink is – összegzett előadásának végén a Férfiak Klubja alapítója.

Bedő Imre színvonalas előadását követően a Fekete István Szabadegyetem május 16-án nyitja meg ismét kapuit, ekkor dr. Csókay András idegsebész értekezik majd Krisztusról, a tudomány megváltójáról.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info