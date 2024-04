Már nappal volt, amikor a lányok észrevették, hogy valami szállingózik az égből. Először hónak gondolták, de júliusban ez nehezen lett volna elképzelhető, és a szállingózó finom csapadék szokatlanul meleg volt. A lányok vidáman játszottak a furcsa jelenséggel, kezükre, arcukra dörzsölték a „havat”, nyelvükkel próbálták elkapni a pelyheket.

A következő években elkezdtek sorra halni az emberek Barbara Kent körül. Meghalt a tánctanárnő és meghalt Barbara édesanyja is, aki 1945-ben elkísérte a táborba a lányát. A tizenkét táborozó lány közül csak ketten érték meg a negyvenedik születésnapjukat, az öregkort pedig csak Barbara. Mindenki daganatos betegségbe halt bele, de Kentet is négyféle rákkal diagnosztizálták élete során.

A ruidosói táborozók a Trinity-teszt leghíresebb downwinderei. Magyarra lehetetlen pontosan lefordítani ezt a szót, ami onnan ered, hogy az említett nukleáris felhő a szél irányában lefelé halad (downwind). Aki ilyenkor érintkezik ezzel a radioaktív közeggel, az downwindernek nevezheti magát – és aggódhat az egészségéért. A nukleáris csapadék sugárzása halálos veszélyt jelent, növeli a rák és egyéb betegségek kockázatát.

Halálos felhő

Az idei Oscar-gála nagy nyertese , a hét díjat besöprőcsúcspontja éppen a Trinity-teszt. A film érzékletesen mutatja be a robbanást megelőző bizonytalanságot, majd a detonáció félelmetes erejét. A mozi miatt is közismert, hogy a pusztítás láttán a bombafejlesztést vezető Robert Oppenheimernek a hinduk szent könyvéből, a Bhagavad-gítából jutottak eszébe mondatok, amik közül az ragadt meg benne leginkább, hogy: „Most én lettem a Halál, világok pusztítója.”

Oppenheimer egy 1965-ös dokumentumfilmben mondta el híressé vált mondatát, ma is hátborzongató visszanézni a felvételt. Mivel az Oppenheimer forgatókönyve más fókuszú, a downwinderekre nem tér ki, és a dokumentumfilm sem foglalkozik velük. Pedig a tesztrobbantás pillanatában a jelenlevő kutatók és döntéshozók közül sokan sejtették, hogy a következmények károsak lehetnek az új-mexikói lakosságra.

A Trinity volt az első nagy atombombateszt, ezért nem lehetett pontosan tudni, mekkorát fog szólni. A kísérleten dolgozó fizikusok fogadásokat is kötöttek: volt, aki úgy vélte, a bomba befuccsol, de olyan is, aki 45 kilotonnás detonációt várt. A Gadget (Kütyü) becenevű bomba végül 21 kilotonnásat robbant, tehát nagyobb volt az ereje, mint a későbbi, 15 kilotonnás hirosimai bombáé.

Mivel a Gadget egy földre tett állványon robbant – nem pedig kb. 500 méterre a levegőben, mint a hirosimai bomba –, több száz tonna talajt küldött Új-Mexikó fölé. A Manhattan-terv tudósai úgy saccolták, hogy a robbanás utáni gombafelhő nagyjából 3,5 kilométer magas lesz, de ennél jóval hatalmasabb, körülbelül 15-20 kilométeres lett. A gomba „törzse” a bomba által felhozott talajból állt, ami természetesen radioaktívvá vált. A Gadget majdnem 6 kiló, erősen sugárzó plutóniumot rejtett, de ebből csak 1,2 kiló semmisült meg, a maradék összekeveredett a felszippantott talajjal és szétterült. A plutóniumból pedig néhány mikronnyi is képes súlyos betegségeket – jellemzően rákot – okozni a szervekben és a csontokban.

Nemzetbiztonság mindenek felett

A teszt helyszínéül részben éppen azért választották az új-mexikói Tularosa-medencében található White Sands kísérleti bázist, mert elszigetelt, ritkán lakott területen volt. Ekkor zajlott még a második világháború, és értelemszerűen az atombomba fejlesztése volt az egyik legfontosabb katonai titok. Ugyanakkor Új-Mexikónak ez a része nem volt teljesen lakatlan. A bázistól 240 kilométeren belül majdnem félmillióan éltek, de 80 kilométeren belül is több mint 13 ezer ember volt (köztük az éppen táborozó lányok), sőt, akadtak, akik kevesebb mint 20 kilométerre laktak a bázistól.

A Manhattan-terven dolgozó kutatók természetesen tudták, hogy a radioaktív anyagok milyen hatással vannak a szervezetre és azt is, hogy egy kísérleti robbantás veszélyes környezeti utóhatásokkal fog járni. Az atomfizikusok már a terv elindítása előtt, a negyvenes évek elején figyelmeztették a politikusokat erre a következményre és a Trinity-teszt előkészítésekor is többen jelezték, hogy a bázis körüli lakosság egészségét veszélyezteti a kísérlet. Joseph Hirschfelder fizikus például azt közölte Oppenheimerrel, hogy előzetes számításai alapján a robbantás után a nukleáris felhő nyomában nagyjából száz négyzetkilométernyi terület válik lakhatatlanná.

De természetesen a július 16-i robbantás olyan fény- és hangjelenséggel járt, hogy azt nem lehetett eltitkolni. A projekt vezetői kiadtak egy sajtóközleményt arról, hogy a detonációt egy raktár felrobbanása okozta, ahol nagy mennyiségű lőszert és pirotechnikai anyagot tároltak. A közleményt lehozta az Associated Press, onnan pedig eljutott a helyi sajtóba. A közelben lakókat személyesen is tájékoztatták, a kísérlet utáni napokban Ruidosóba is elmentek kormánytisztviselők. „Azt mondták, felrobbant egy raktár, de nem kell aggódnunk miatta, minden rendben van” – emlékezett vissza később Barbara Kent. „Néhányan elhitték ezt, de sokan nem tudták elképzelni, hogy egy raktár ekkorát tudna robbanni.”