Felvidek – Heti progresszió (CCXXVIII. rész)

A következő Heti progresszió alapanyagát a Wolt, valamint egy minket is érintő független fejlesztésű videójáték szolgáltatja. Vágjunk is bele!

3. A Woltnál nem egyszerű a diszpécserek élete sem. Jelentős részük magyarul, maximum angolul kommunikál (ami végtére is érthető), csak ugye a felvett futárok jelentős része (a fővárosban legalábbis) nagy eséllyel egyiket sem beszéli kielégítő módon, a magyart végképp nem.



Nehéz az élet a Woltnál

A kommunikáció nehézségeit ez a kép is jól szemlélteti, amit olvasónk küldött el nekünk. Mindez természetesen csak teszt (az első, halandzsának tűnő nyelv egyébként egy kissé hibás indonéz), de a lényeg így is benne van. A korlátlan és észszerűtlen beáramlása a külföldi munkaerőnek gyakran eredményez kaotikus szituációkat a mindennapi kommunikációban is, amely végső soron a munka értékét és a komfortérzetet is rombolja.

2. Persze nem kizárólag a kommunikáció terén vannak – lehetnek – problémák, ahogy azt szintén egy olvasónk által beküldött kép mutatja. A „mindenkit felveszünk” mottó bűnügyi esetekben is visszaüthet, itt például a kép tanúsága szerint épp egy „bizonyára svéd” drogdílert (aki mellesleg futár is volt) fognak meg a VII. kerületben.



Életképek a hétkerből?

Olvasónk beszámolója szerint a futár/díler „keveredés” nem újdonság. 2022 nyarán a rendőrség nagyszabású razziát szervezett a biciklis futárok körében, kábítószert keresve gyakran az egész kerékpárt szétszedették – emlékszik vissza olvasónk.

1. Március végén látott napvilágot – kizárólag Steamen – a Felvidék (Felvidek) című független fejlesztésű, „egyszerű” RPG Makerrel készített szerepjáték. A projekt felett a szlovák Jozef Pavelka bábáskodott Vlado Ganak történetíróval.

A humoros, kreatív játék jó értékeléseket kapott, de most nem is ez a lényeg, hanem a Steamen található leírása . Ebből kiderül, hogy a névből adódóan Felvidéken, méghozzá a 15. században járunk és egy Pavol névre hallgató alkoholista lovagot alakítunk. Feladatunk, hogy vicces, jópofa karakterek segítségével (túl)éljünk a husziták és ottománok által pusztított vidéken.

Alapvetően mindezzel semmi probléma – és csodával határos módon még a cím is a Felvidek nevet kapta – ám a leírásba azért csak sikerült belecsempészni némi történelmi csúsztatást, és itt most nem a kissé sántító oszmán jelenlétre gondolok. Az ismertető szerint a szerepjáték a 15. századi „Szlovákiába” kalauzol, ami még egy nem a térségben élő ember számára is megbocsájthatatlan tévedés, de itt nyilvánvaló, szándékos csúsztatásról van szó, ugyanis a készítő(k) szlovákok.



Ugyanezen a ponton jegyezném meg azt is, hogy az angol és szlovák nyelv mellett igazán elfért volna a magyar is a támogatottak között, ha már Felvidék és Kárpát-medence, de ezek szerint túl nagy elvárás lett volna mindez a 21. században.

Nos, én ezzel búcsúzom mára, hamarosan ismét jelentkezik a Heti progresszió. Az aktív közreműködést ismét köszönöm olvasóinknak, és örömmel jelentem be, hogy megnyílt a hetiprogresszio@kuruc.info e-mail-címünk, így a hetiprogresszio@protonmail.com mellett már ide is lehet küldeni az anyagokat, híreket.

