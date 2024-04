Extra, Videók :: 2024. április 18. 16:27 ::

Találékony az adónkból fenntartott rendőrség: "beépített" gyalogossal próbálnak még több sarcot beszedni

Jönnek hazafelé az emberek, és óriási dugót okoznak csak azért, hogy még több pénzt hajthassanak be a folyton oda-vissza sétáltatott nővel, mondja a videó készítője, aki azt is megvallja, 57 éves, de nem hitte volna, hogy még erre is képesek...