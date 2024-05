Extra :: 2024. május 13. 17:37 ::

Tanulj angolul a buzilobbival! - Heti progresszió (CCXXXII. rész)

Legújabb Heti progressziónk kivételesen hétfőn jelentkezik, ezt leszámítva semmilyen változás nincs a rovat terén. Ugyanúgy olvasóink által beküldött anyagokból válogattam össze hármat, amelyek bekerülnek az aktuális részbe. Így szóba kerül majd egy gyerekeknek szánt deviáns kvíz, az Adidas egy magyaroknak szánt meze és a közelegő önkormányzati választás is.

Ne is vesztegessük az időt, vágjunk vele! Akik pedig aktívan is hozzájárulnak a rovat működéséhez, azoknak a küldeményeit ismét köszönöm, a hetiprogresszio@protonmail.com és a hetiprogresszio@kuruc.info továbbra is tárt karokkal várja az olvasói leveleket.

3. Az alábbi képernyőfénykép egy (jobbára gyerekeknek szánt), angoltudást fejlesztő mobilos kvízjátékból készült.

„Tom adott egy gyűrűt Bennek, és azt mondta, hogy azt akarom, hogy a férjem legyél. Ben igent mondott, tehát mostantól jegyben járnak.”

„Mit jelent az engaged kifejezés?”

A választ, gondolom, mindenki tudja, de nem is ez a lényeg. Ahogy az a szövegből kiderült, Tom és Ben „házassága” egy LMBTQ-kompatibilis szeánsz lesz, nyilván elképesztően fontos volt a készségfejlesztő játék alkotóinak, hogy így oktassák az angolul tanulni vágyókat, nagyobbrészt nyilván gyerekeket.

Apró szög ez a civilizációnk koporsójába, mint az összes többi, hasonlóan destruktív kísérlet, de a végén ezek állítják majd össze a jó nagy koporsót, amibe beletemetnek mindnyájunkat.



Nyilván sokkal "kézenfekvőbb" volt ez a verzió, mint a normális

2. A Dorko Hungary nyomdokain az Adidas is úgy látta a legjobbnak, ha a foci-Eb közeledtével feketéket öltöztet magyar szurkolói mezbe, hátha így jobban el tudják adni majd a portékát.

Az uniformizálás jegyében, a „jó lesz a néger ide is” elv alapján, a globális trend menetrendje szerint sűrítenek bele minket a nagy masszába, amelynek vége az lesz, hogy itthon is teljesen elfogadottá, megszokottá válik majd ez az ábrázolás, így a konkrét viselőkön már nem nem is annyira fognak meglepődni. Mondjuk, ha végignézünk számos „magyar” klubcsapaton, ez nem is csoda.



A Dorko azért nagyobb szégyen, mert elvileg magyar, de az Adidas sem marad el a progresszió terén

1. Korábban már portálunkon is Korábban már portálunkon is szóba került , hogy a közelgő önkormányzati választásokon nem csak magyar állampolgárok lehetnek jelöltek, de ami még ennél is röhejesebb, az az aktív választói jog, vagyis a szavazati jog. E szerint például menekültként elismert, vagy huzamos tartózkodási joggal rendelkezők is voksolhatnak.



Sírrongáló Ali biztosan sokat profitál a választási rendszerből

Mindez leginkább Budapesten releváns, amely eleve nem túl erős bástyája a valódi jobboldali gondolatnak, de íme egy kis ízelítő a VIII. kerületből. A tájékoztató azt taglalja részletesen, amit már előbb említettünk, nevezetesen, „ha Magyarországon élsz, számos esetben voksolhatsz az önkormányzati választásokon akkor is, ha nem vagy magyar állampolgár”. A biztonság kedvéért segédlet is van, hogy minél több érintett jusson el az urnákhoz.

Pikó Alijának mondjuk jól is jön az ilyen segédanyag, egészen nyugodtan érezheti magát érintettnek ő is, ami az idegeneket illeti. De még csak nem is ez a legnagyobb baj vele, hanem, hogy ő volt az a féreg, aki tavaly márciusban megrongálta Lutz Gizellának, Szálasi Ferenc nemzetvezető feleségének sírját.

Ha „forró Ali” képviselő lesz, hasonló tempóra lehet tőle számítani a VIII. kerületben is, kiegészítve a szivárványos zászlóval, amit annyira imád.

Hogy a magyarellenes idegen bejut-e a testületbe, heteken belül kiderül, a Heti progresszióra viszont nem kell majd ennyit várni, főleg, hogy visszaállunk az eredeti vasárnapi időpontra.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info