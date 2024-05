Extra, Külföld :: 2024. május 18. 23:22 ::

Európai nacionalista pártok nyomában XIII. rész, Görögország: AKKEL, Hellének, ELASYN stb.

Az előzőekben megismerhettük az Arany Hajnalt, majd a parlamentben jelenleg megtalálható hazafias pártokat, vagyis a Spártaiakat, a Görög Megoldást és a NIKI (Győzelem) pártot. Most a parlamenten kívüli pártok bemutatása következik.

Görög Mezőgazdasági és Állattenyésztési Párt - AKKEL

Talán furcsa lesz, hogy rögtön az első párt nem egy szélsőjobboldali, hanem egy agrárpárt. A pártot azért vettem bele a cikkbe, mert 2024 áprilisában aláírta a Szófiai Nyilatkozatot , akárcsak a Mi Hazánk Mozgalom. Úgy vélem, hogy az esetleges jövőbeni partnerségre való tekintettel érdemes bemutatni őket is. Egyébként a párt nemzeti-konzervatív értékeket képvisel az agrárgazdaság mellett, de látni fogjuk, hogy a konzervativizmus nem úgy jelenik meg náluk, mint például a Fidesznél, tehát nem kóserkonzervatívok.



Az AKKEL címere

A párt célja a gazdálkodók és általában a primer szektor lakosságának képviselete Görögországban. Az AKKEL alapideológiája a párt alapszabálya szerint az ország őstermeléssel történő fejlesztése, és több kérdést is felvetett a görög gazdálkodókat illetően az Európai Unióban. A párt nem hajlandó bekerülni a bal-jobb politikai spektrumba, elavultnak és megosztónak tartja, miközben egyesítő pártként azonosítja magát. Helyette a globalista-szuverenista tengelyen történő meghatározást javasolja.

Az AKKEL úgy véli, hogy Görögország elvesztette szuverenitását, s jelenleg a globalizált barbárság idejét éljük, így mindennél fontosabb, hogy helyreálljon az ország teljes függetlensége. A párt Görögországot a NATO és az EU által megszállt gyarmatnak tartja. Az AKKEL a Nemzetek Európáját tartja kívánatosnak az EU helyett.

Az AKKEL elvet minden szankciót Oroszország ellen, mert ahogy fogalmaz, azok nem az európai emberek érdekeit szolgálják, hanem a szovjetizálódó EU az USA utasításait hajtja végre. A párt erősen szimpatizál Oroszországgal a jelenlegi fegyveres konfliktusban, a párt elnöke ellátogatott Oroszországba és a szakadár köztársaságokba is.



A párt vezetőjének egy bejegyzése Zelenszkij elnökről...

Az illegális bevándorlás fogalmát nem tartja helytállónak a párt, ugyanis szerintük nem bevándorlásról van szó, hanem tudatos népességáttelepítésről, amelyet a globalista elit irányít, s leginkább a Szovjetunió azon politikájához hasonlítható, amikor egész népeket telepítettek át más területekre. Az AKKEL úgy véli, hogy ez ellen az embercsempészek elleni szigorú fellépéssel kell harcolni: az embercsempészeknek el kell venni az állampolgárságát, a teljes vagyonát el kell kobozni, sőt javasolják a római büntetés, a Damnatio Memoriae alkalmazását, vagyis az emlékezetből való kitörlést: az elfogott embercsempésznek a nevét törölni kell mindenhonnan (születési anyakönyvi kivonat stb.), s a továbbiakban csak egy számmal lenne jelölve. A migránssimogató NGO-knak is hasonló sorsot szán az AKKEL. A jövevények kiutasítását szeretnék, de előbb felvilágosító kurzus várna rájuk, hogy megtudják, hogy a globalista háttérhatalom milyen módon kívánta őket felhasználni Görögország (és Európa) destabilizálására.

Az AKKEL kiáll a készpénzhasználat mellett, s a bankokkal szemben helyezkedik el, amelyek a "rombolás legfanatikusabb eszközeivé váltak", így államosítani kell őket.

Az AKKEL úgy véli, hogy Izrael egy önkényes és arrogáns állam. A párt szerint a jelenlegi konfliktust izraeli provokáció előzte meg, amit az AKKEL elítél. Véleményük szerint a béke előfeltétele, hogy Jeruzsálem kívül essen a zsidó állam ellenőrzésén, s ennek nem teljesülése vezetett a háborúhoz . Az Al-Aksza mecset zsidók általi kiürítéséről, s ennek eszkatológiai jelentőségéről a Szent Korona Rádión bővebben is olvashatunk ( itt itt és itt ). Az AKKEL szerint Izraelnek le kell mondania a vágyálmairól, s a kétállami megoldás a béke felé tett legfontosabb lépés. A vágyálom alatt valószínűleg a Harmadik Templom felépítését, valamint Erec Izrael megteremtését értik.



Szófiában közös nyilatkozatot írt alá az Újjászületés, a Mi Hazánk, az AKKEL, valamint szlovák, moldáv, svéd, holland, szerb és svájci pártok

A pártot 2014-ben alapították, s székhelye a jelenlegi török határ melletti Orestiadában található.

A 2014-es választásokon 0,54 %-ot (32.366 szavazat) ért el. A 2015-ös januári választásokon koalícióban indult kisebb nemzeti-konzervatív és kereszténydemokrata pártokkal.

A 2024-es EP-választásokra az AKKEL választási szövetségben indul, melyben megtalálható a Görög Vadászok és Halászok Pártja (KEKA) és a MAZI - Együtt a szabad Görögországért pártok is.

Nemzeti Párt - Hellének - (Ethnikó Kómma – Éllines)

A pártot 2020. június 4-én alapította Ilias Kasidiaris, az Arany Hajnal egyik korábbi prominens személyisége.

A 2019-es országgyűlési választásokon az Arany Hajnal kiesett a parlamentből, köszönhetően az ellene irányuló boszorkányüldözéseknek. A párt több prominens vezetőegyénisége lemondott az AH-ban betöltött tisztségeiről, s új pártokat hoztak létre.

Ilyen volt Ilias Kasidiaris is, aki az AH szóvivője és képviselője volt.



Hoplita, a Hellének jelvénye

Kasidiaris korábban a görög különleges erőknél szolgált. Az Athéni Mezőgazdasági Egyetemen diplomázott. Ifjú kora óta szenvedélyesen űz különböző küzdősportokat. Kasidiaris íróként is ismert, összesen hét könyve jelent meg eddig.

Az alapítást követően alig 4 hónappal Kasidiarist letartóztatták "bűnszervezetben való részvétel" vádjával. 2021 májusában az Arany Hajnal összes elítélt tagját, köztük Kasidiaris politikai jogait is korlátozták. Pártvezetőként nem indulhatnak választásokon, ám olyan pártban indulhatnak, amelynek a vezetőjét nem ítélték el. A párthoz csatlakozott az Arany Hajnal két korábbi képviselője is: Konstantinos Barbarousis, valamint Lambros Fundoulis is.



Kasidiaris a bíróságon

2022-ben bejelentették, hogy a következő évben tartandó választásokon szövetséget kötnek két másik szélsőjobboldali párttal, a Nemzeti Fronttal és a LEPEN-nel.

2023 márciusában Kasidiaris egy "trükköt" kísérelt meg: mivel elítélt pártvezetőként nem indulhat a voksolásokon, ezért átadta az elnöki széket a Legfelsőbb Bíróság korábbi ügyészhelyettesének, Anastasios Kanellopoulosnak, s így a pártvezető már nem egy börtönben lévő személy. Kasidiaris "lemondásának" hírére, a Nemzeti Front felmondta a választási megállapodást a Hellénekkel. A párt jelenlegi elnöke Dimitris Chatziliadis nyugalmazott dandártábornok, de a valódi vezető Kasidiaris.

Miután a Nemzeti Pártot kizárták a 2023. májusi és júniusi választásokról, Kasidiaris bejelentette, hogy "teljes mértékben támogatja" a Spártai pártot (lásd előző rész). A Spártaiak 12 mandátumot szerzetek. A választások utáni első nyilvános nyilatkozatában Stigkas, a Spártaiak elnöke nyíltan köszönetet mondott Kasidiarisnak, amiért „[ő] az az üzemanyag, amely a [parlamentbe jutásig] hajtott bennünket”.

A párt hivatalos honlapján azt írja, hogy a demográfiai hanyatlás megállítását, a görög nemzetgazdaság fejlesztését és a bevándorlásellenességet támogatja, továbbá szembehelyezkedik a deviancián alapuló "családok" elismerésével. A párt aktívan jelen volt a Covid-19-lezárások elleni megmozdulásokon, s az oltások kötelező bevezetését is elutasította.

A párt hivatalosan tagadja, hogy nemzetiszocialista lenne, ám a görög politikai élet ezt szkeptikusan fogadja, elsősorban Kasidiaris személye miatt.

Kasidiaris, még az Arany Hajnal képviselőjeként, egy élő tévéadásban nem volt hajlandó elítélni Adolf Hitlert, hanem úgy válaszolt, hogy "a történelemben játszott szerepét az idő elbírálja". A görög parlamentben a Cion Bölcseinek jegyzőkönyveiből is idézett. Az ún. holokausztról úgy nyilatkozott, hogy kételkedik annak valóságában.

2013-ban az Arany Hajnal többi vezetőjével együtt letartóztatták, s csak 50 ezer eurós óvadék ellenében bocsájtották el. 2020-ban 13 és fél év börtönre ítélték, azóta is raboskodik. Kasidiaris ismert horogkeresztes tetoválásáról is.



Kasidiaris kitette az irányjelzőt

2023. július 27-én Kasidiaris bejelentette, hogy indul Athén polgármesteri tisztségéért. A Spártaiak teljes mértékben támogatta őt. A választás napján a szavazatok 8,5%-át, azaz 11 643 voksot kapott, és beválasztották az athéni önkormányzati tanácsba.

Nemzeti Néptudat - ELASYN

A pártot 2019-ben alapította az Arany Hajnal egykori EP-képviselője Ioannis Lagos, akit 13 év börtönre ítéltek "bűnszervezet létrehozása és működtetése miatt". A párt alapítását szimbolikusan november 9-ére tették, vagyis a Kristályéjszaka 101. évfordulójára.

A pártban az Arany Hajnal több egykori képviselője is részt vett, mint Panagioits Iliopoulos, Giorgos Germenis és Sotiria Vlachos.

2020 májusában szövetséget között a LEPEN párttal (lásd lentebb), míg szeptemberben csatlakozott a Szövetség a Békéért és Szabadságért európai párthoz, melynek korábban az Arany Hajnal is tagja volt.



Nemzeti Néptudat - ELASYN

Lagos 2012 és 2019 között az Arany Hajnal színeiben országgyűlési képviselő volt. 2019-ben az EP-választásokon szerzett mandátumot, majd rövidesen kilépett az Arany Hajnalból, s az EP-ben függetlenként folytatta. Az Arany Hajnal Lagost, s az őt követő képviselőket árulónak minősítette.

2020 januárjában Lagos széttépte Törökország zászlaját az Európai Parlamentben az illegális migrációról tartott beszédében, azzal vádolva Törökországot, hogy illegális bevándorlókat küld Görögországba. Tettét a görög és a török külügyminiszter is elítélte, az EP pedig büntetést szabott ki rá.

Lagost elítélték egy 2013-as antifa elleni támadás miatt, amelyért 8 hónapot kapott. A görög hatóságok szerint szervezőként részt vett Pavlos Fyssas antifa rapper megölésében, amiért 13 évre ítélték, így 13 év 8 hónap szabadságvesztést róttak ki rá, feltételes szabadulás lehetősége nélkül.

Lagos európai parlamenti képviselői státuszát kihasználva, amely mentelmi jogot biztosított számára, Brüsszelbe menekült, hogy elkerülje a letartóztatást. 2021. április 27-én az Európai Parlament megszavazta mentelmi jogának felfüggesztését, aminek eredményeként letartóztatták, és a domokói börtönökbe szállították.

2022. március 2-án Lagos egyike volt annak a 13 EP-képviselőnek, akik az orosz invázió elítélése ellen szavaztak.



Ioannis Lagos (középen)

2023 januárjában a görög kormány erőfeszítéseket kezdett annak érdekében, hogy megtiltsa az ELASYN-hoz hasonló pártok indulását a 2023-as választásokon. 2023. február 8-án a görög parlament plenáris ülése módosító indítványt javasolt, amely megakadályozza a 2023-as választásokon azon pártok indulását, amelyek vezetőit vagy alapítóit olyan bűncselekmények miatt ítélték el, mint az ELASYN és mások. Két nappal később az ELASYN bejelentette a párt megszűnését.

Népi Görög Hazafias Unió - Laiki Elliniki Patriotiki Enosi (LEPEN)

Christos Rigas politikai aktivista 2015-ben alapította, és nacionalista pártként működik, amelynek célja az Arany Hajnal sikerének megismétlése. Christos korábban a Arany Hajnal tagja volt, azonban a párt irányával és a közvéleménnyel való konfliktusok miatt távozott. A LEPEN az Arany Hajnal mérsékelt helyettesítője kíván lenni, azt állítja, nincs kapcsolata a nemzetiszocializmussal, s elutasítja azt. A LEPEN más, egykori szélsőjobboldali görög pártoktól is kap támogatást, például a Nemzeti Politikai Unió tagjaitól vagy a Népi Ortodox Gyűléstől.



LEPEN

A pártot általában a LEPEN betűszóval emlegetik, a párt vezetése megerősítette, hogy ez a rövidítés egyben utalás a francia politikusra, Jean-Marie Le Penre is, akit "nagy francia nacionalista vezetőként" tisztelnek.

A párt azt állítja, hogy az ortodox egyház hagyományaira és hiedelmeire épül. A párt kiáltványa kimondja, hogy a fő célkitűzés a görög kultúra megőrzése és népszerűsítése, valamint

a hellenizmus folyamatosan változatlan eszméinek és értékeinek közvetítése és azok új nemzedékekké való átalakítása az ókori görög civilizáció folytatása révén, amely alkalmazkodott a görög kultúrához. Napjaink szükségleteinek kielégítésére, magas kulturális céljának terjesztésére, az egyenlőség és meritokrácia elveinek hirdetésére és előmozdítására.

A párt támogatja a spanyol falangista, José Antonio Primo de Rivera politikai meggyőződését.

2018-ban tagja lett az európai Szövetség a Békéért és Szabadságért nevű pártnak, melynek tagja többek között a Die Heimat, az olasz Forza Nuova, a belga National, a spanyol La Falange és National Democracia, Kotleba - Mi Szlovákiánk Néppárt, valamint a bunkó soviniszta románok, a Noua Dreapta is.

A párt kapcsolatokat ápol a francia Nemzeti Tömörüléssel és az Osztrák Szabadságpárttal is.

Nemzeti Front - Ethniko Metopo

A Nemzeti Front vezetőinek jelentős része a tágabb nacionalista és szélsőjobboldali tér korábban aktív vagy nem aktív pártjaiból kerül ki, mint például az EN.EK (Egyesült Nacionalista Mozgalom), az E.P.EN (Nemzeti Politikai Unió), a Görög Front , a LA.O.S. (Népi Ortodox Riasztás) és az Arany Hajnal.



Nemzeti Front

A Nemzeti Front a görög nacionalizmust kifejező pártként azonosítja magát. A párt fő álláspontjai az etnikai pluralizmus, a súlyos nemzeti és társadalmi kérdésekről szóló népszavazások tartása, a köztársasági elnöki intézmény megerősítése, a technológiai innovációkban rejlő lehetőségek kiaknázása, a környezet védelme. A párt a normális családokat kívánja támogatni, s elutasítja a kozmopolitizmust is.

A 2014-es EP-választásokon 0,15 %-ot, a 2019-es EP-választásokon 0,19 %-ot; míg a 2023-as országos választásokon csak 0,06 %-ot sikerült elérnie.

Nemzeti Remény - Ethniki Elpida (ETH.EL)

A pártot 2010-ben alapították, s álláspontját tekintve a monarchia visszaállításán fáradozik, mely 1973 júniusában szűnt meg.

A párt keményen elutasítja, hogy Törökország csatlakozzon az EU-hoz, ahogy az is, hogy az Észak-Macedóniai Köztársaság nevében a Macedónia szó bármilyen formában is szerepeljen.

Ellenzik a bevándorlást, az eddigi jövevények kitoloncolását sürgetik.

A párt utoljára 2012-ben indult a választásokon, akkor mindössze 0,07 %-ot sikerült elérniük. A 2015. januári és a 2015. szeptemberi választásokról a pártot kizárták. A 2019-es EP-választáson a párt nem állt rajthoz.

Görögök Gyűlése - ESY

A görögöknek is megvan a maguk csengeri örökösnője, akit Artemis Sorrasnak hívnak. Sorras egy állítólagos milliárdos, akinek a milliárdjait és vagyonát még senki sem látta. Ő alapította a Görögök Gyűlése nevű pártot 2015-ben. Sorras üzleti ügyei eléggé kétségesek. Állítása szerint több mint 600 milliárd eurós vagyona van, s azt is állítja, hogy űrtechnológiát fejlesztett a NASA-nak. Sorras azt is állította, hogy egymaga képes lenne visszafizetni Görögország tartozásait, csak a kormány nem fogadja el a pénzt tőle, de megfogadta, hogyha kormányra jut, akkor bizony visszafizeti Görögország tartozásait a saját pénzéből...



Artemis Sorras. Karl Marx-dublőrnek is felcsaphatna

A párthoz 12 ezren csatlakoztak (Kósa Lajos egyelőre még nem). A szervezetet és Sorrast a görög hatóságok bűncselekménnyel és csalással vádolják, mert arra szólította fel az embereket, hogy ne fizessenek adót az államnak.

Az ügyész feljegyzése szerint: "bűnszervezetként járt el, amikor meggyőzte az állampolgárokat arról, hogy ne fizessenek biztosítási járulékot és adót az államnak, a bankoknak és a biztosítópénztáraknak, aminek következtében felbecsülhetetlen kárt okoztak".

Sorrast a fentiek miatt 2018 novemberében 3 évre ítélték hamis hírek terjesztése miatt, majd 2019 decemberében további 6 évre ítélték a görög állam elleni csalás kísérlete miatt.



A Görögök Gyűlésének címere

Alapítása óta ragaszkodik az ókori görög valláshoz, amelyet a párt "tiszta görög" vallásnak tekint. A párt minden tagja köteles felvenni a vallást, fel kell esküdni Zeuszra és az Olümposz isteneire, s le kell tenni a „szent harcos esküt”. Az ókori Olümpiában is szervez szertartásokat. Retorikáját összeesküvőnek, rasszistának , antiszemitának és homofóbnak tartják.

Sorras a paralimpiákat az ókori olimpiák meggyalázásának tartja, amiért érzéketlennek és tapintatlannak tartják. Így nyilatkozott a párt elnöke a kérdésben:

Sértés az olimpiai játékokra nézve, hogy az összes fogyatékkal élő ember részt vesz a paralimpián. Szóval mi dolga van egy fogyatékkal élőnek az olimpián? Tudni kell, hogy 2800 érmet adtak fogyatékkal élőknek és 1700 érmet normál embereknek.

A korábban bemutatott, valamint a fentieken kívül, még több hazafias párt működik Görögországban, melyeket csak felsorolás szintjén ismertetek: Hazafias Erő a Változásért (PATRI.DA) Egyesült Népi Front (EPAM), Hazafiak (PD-PE), Népi Ortodox Riasztás (LA.OS), Új Jobboldal (NEDE), Görög Egység (EL.EN), Nemzeti Összetartozás Szövetsége (SEE), Szabad Nép (KELAN), valamint A logika hangja (FL).



A logika hangjának elnöke, a korábbi teniszező Afroditi Latinopoulou

Érdekességként megemlítem, hogy nemcsak a szélsőjobb, de a szélsőbal is rettentően széttagolt a görögöknél. A parlamentben lévő Görög Kommunista Párton (KKE) kívül létezik még a Görögország Kommunista Szervezete (KOE), a Görögország Kommunista Pártja - Marxisták-leninisták (KKE m-l), a Görögország Marxista-Leninista Kommunista Pártja (ML KKE), a Mozgalom a Görög Kommunista Párt Újjászervezéséért 1918-1955 nevű párt, a Szervezet a Görög Kommunista Párt Újjáépítéséért, a Görögország Internacionalistáinak Kommunista Szervezete, a START - Szocialista Internacionalista Szervezet - troxkisták, valamint a Dolgozók Forradalmi Pártja.

A Panathinaikos Mozgalom a Panathinaikosz szurkolóit tömörítő párt, s programjába nagyjából az szerepel, amit Orbán Viktor meg is valósít: minden stadiont felújítani az országban.

KG

A sorozat korábbi részei: