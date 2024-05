Extra, Antimagyarizmus :: 2024. május 20. 13:20 ::

Judapest, az askenázik európai Mekkája, avagy (rossz) hírünk a nagyvilágban

A 4chan.org képtábla weboldal nemcsak az internet legaktívabb és legkreatívabb mémműhelye, hanem (a gab.com és a stormfront.org mellett) az online nyilvánosság azon ritka zugainak egyike, ahol Jahve kedvencei (a kollaboráns cionista megszálló kormányok cinkosságával) még nem bombázták porrá a szólás szabadságát, mint szinte mindenütt, ahogyan most éppen a palesztinokkal teszik Gázában.

A cenzúra szinte teljes hiányának köszönhetően a 4chan politikailag inkorrekt (/pol/) vitafórumán gyakran exkluzív és premier információk is feltűnnek, miközben heves szópárbajok és ádáz mémcsörték zajlanak jellemzően angolul, de néha más nyelvekkel is fűszerezve, főleg az állandó slágertémákban (fehér genocídium, nemzetiszocializmus, kereszténység, ateizmus, zsidókérdés, holokauszt, négerbűnözés, fajkeveredés, bevándorlás-invázió, fehérférfi-ellenesség, férfi-nő kapcsolatok stb.).

Újabban egy „tót atyafi” (ld. Mikszáth Kálmán) olyan tények és adatok célzatos terjesztésével igyekszik aláásni Magyarország nemzetközi hírnevét, amelyek a jellegüknél fogva alkalmasak arra, hogy heveny sokkhatást és idült kognitív disszonanciát idézzenek elő a 4chan – eléggé el nem ítélhető és teljesen érthetetlen módon – igencsak antiszemita törzsközönségében, főleg annak tükrében, amit ez a közeg az Orbán-rezsim Nyugat-ellenes „szabadságharca” alapján mindeddig tudni vélt rólunk.

Az alábbiakban ennek a magyarellenes rágalomhadjáratnak a főbb elemei következnek többnyire eredeti – tehát a szlovák témafelelőstől származó – képaláírásokkal. Egyesek tényleg mindenre képesek, hogy besározzanak minket.

Zsidó-magyar-cigány sábesz salom kiadás!



Magyarország titka: Izrael után Magyarországon él a legtöbb zsidóivadék a világon



Budapest a zsidók legkedveltebb célállomása, ahol teljesen kóser az élet számukra és ahol több zsinagóga van (összesen 24), mint Jeruzsálemben



Zsidófesztivál Európa szívében! Az egyedüli az egész világon, amelyet nem fenyeget a terrorizmus és garantáltan mentes a Hamász siklóernyőseitől!



Mindig is látni szerette volna a cionizmus szülőhelyét? Jahve hozta Judapesten!



Ingyen cipőt szeretne? 60 pár kóser cipő áll rendelkezésére a kék Duna partján



Mindig is tudni szerette volna, hogy hol van Európa legnagyobb zsinagógája? A második legnagyobb a világon? Ne keresse tovább! Jöjjön Budapestre! A belépődíj 29,99 dollár zsidóknak, 66,66 dollár gojoknak



Izrael támogatója? Jöjjön Magyarországra! Mi szeretjük Izraelt!



Orbán egy mohó zsidófa…szopó (Netanjahu megköszöni Orbánnak, hogy újra és újra kiáll Izrael mellett a nemzetközi fórumokon és azt, hogy sokszor Magyarország vezeti a rohamokat a zsidó állam érdekében)



Szerelembe esett a zsidókkal



Még a vallását is megváltoztatta



A magyar konzervatívok számára igazi dicsőségforrás, hogy a kormányuk államköltségen felújíttatta a zentai zsinagógát, és hogy a magyarság története ősidők óta összefonódik a zsidóságéval



Orbán az övéi között



Heten, mint a gonoszok



„A Kelet Párizsa” – egykor így nevezték Budapestet, amely azonban az 1890-es években egy kevésbé hízelgő becenevet kapott Karl Luegertől, Bécs antiszemita polgármesterétől, aki Judapestnek csúfolta

„1910-ben Budapest lakosságának 23 százaléka zsidó volt, és ezért a kelet-európai zsidó Mekkának tekintették. Akkoriban a kereskedők 61, a könyvnyomtatók 58, a fogadósok 42 és az orvosok 48 százaléka zsidó volt Magyarországon.”

„A holokauszt és a zsidók háborút követő kivándorlása ellenére Budapest még mindig a kontinentális Európa legnagyobb, mintegy százezer fős közösségének az otthona .”



Egy Fülöp-szigeteki költői kérdésfelelete: „Mi van akkor, ha a zsidókat ismét kiüldözik mindenhonnan és Budapestet teszik meg új Izraelnek?”



Judapest már most is az új Izrael! Novák, a kétségtelenül legidétlenebb kvótaállamfőnő Orbán nevében Herzoggal parolázik a Hamász-akció nyomán



Egy kommentelő Britanniából: „Már eddig is tudtuk (hogy Magyarországon él Izrael után a legtöbb zsidóivadék), egy csomó odamenekül ebből a szarfészekből, mert tudják, hogy valami történni fog itt és ezért nem akarnak a környéken lenni.”



A zsidó-magyar-cigányok mindenképpen meg fogják védeni őket

„Horthy Miklós magyar régens 1944-ben több zsidót mentett meg , mint bárki más a világon. Mára azonban olyan hős diplomaták erőfeszítései mellett, mint Carl Lutz és Raoul Wallenberg, Horthy a történelem elfeledett lábjegyzetévé vált. Az ok? Első pillantásra Horthy – aki magát antiszemitának és antikommunistának vallotta – nem éppen a tankönyvek hőse volt. De az igazság nem ilyen egyszerű. Közelebbről megvizsgálva kiderül, hogy Horthy szájhősködött a náciknak, miközben négyszemközt stratégiát készített arról, hogyan akadályozhatná meg a zsidók deportálását. Horthy szembeszállt Hitlerrel, visszavette a részleges hatalmat és megtiltotta a további deportálásokat, végül megakadályozta, hogy negyedmillió magyar zsidó elpusztuljon a holokausztban.”

Magyarország zsidókat oltalmazott a második világháborúban.

„Horthy nem volt hajlandó megengedni , hogy a magyar zsidókat megsemmisítő táborokba szállítsák a nácik.”

„Horthy, Magyarország "új hőse" ismételten elutasította a nácik kérését a magyar zsidók deportálására vonatkozóan, zsidók ezreit mentve meg a holokausztban.”

„Július elején Horthy leállíttatta a deportálásokat , azzal a szándékkal, hogy elvágja a Magyarország és Németország közötti kötelékeket.”

„Horthy azt mondta Hitlernek, hogy a zsidó üzleti vállalkozások életbevágóan fontosak a magyar gazdaság és a háborús erőfeszítések fenntartásához.”

Mindez túl sok volt az egyik honfitársunk számára és az alábbi frappáns mémmel forrasztotta a szót a gyalázkodó tót torkára, aki szerinte egy „autista skizofrén” és a semmibe kiabál, de rá se bagózik senki, viszont „szlovák bibsi” (slovakike) létére a „legszánalmasabb lúzer” a világon.



Amint az világosan látható, a magyarok 1848 és 1941 között mindig is tönkreverték a szlovákokat és teljesen önállóan magyarlakta területeket hódítottak vissza tőlük

Ezt a megátalkodott tótot azonban az előbbi higgadt, mélyen szántó és abszolút tudományos igényű érvelés sem tudta meggyőzni és volt pofája így reagálni rá.



Magyarország az elmebetegség országa?



Az 1945 után született magyar férfiak körében növekszik a skizofrének aránya



Az askenázi zsidók körében 40 százalékkal nagyobb a skizofrénia előfordulásának valószínűsége, mint a nem zsidók között



A magyarok 7,5 százalékánál legalább 25 százalékos az askenázi gének aránya. Csodálkozunk, hogy Magyarország miért van azon országok között, ahol legmagasabb a skizofrének aránya? Mert a magyarok 20 százalékban zsidók



Izrael után Magyarországon él a legtöbb zsidóivadék



Magyarország egy nyugodt zsidó sikertörténet. A közeli országokkal ellentétben, ahová zsidók ezrével utaznak, hogy felkutassák ősi gyökereiket, Magyarországnak ma is erős zsidó közössége van



Netanjahu Izrael igaz barátjaként üdvözli Orbánt (Magyarország Izraelhez való viszonyulása a magyar-zsidó ügyek egyik jelentős aspektusa. Orbán hűséges barátja Netanjahunak és következetes Izrael-párti hang az Európai Unióban, amely gyakran ellenséges a zsidó állammal szemben. Most Magyarország arra készül, hogy az első európai országként Jeruzsálembe költözteti a nagykövetségét, amit az EU tisztviselői gyorsan bíráltak.)



Antiszemita karikatúra Karl Lueger idejéből



Pozsony napjainkban (egy magyar kommentelő replikája annak illusztrálására, hogy a szlovákoknál is tombol az Izrael-ajnározás)



A replika replikájaként egy övön aluli mélyütés a tót részéről Bokros Lajos bevonásával: „Gazdasági migránsok befogadása nemzeti érdek az idősödő magyar népesség helyettesítésére.” (Ezzel a pónemmel és pózzal Bokros antiszemita mémfigura lett az örökkévalóság számára)

Ezek után egyik honfitársunk jobbnak látta bedobni a törölközőt.



Ez nem „fair”, mi nem tudtunk volna ilyen sok információt összeszedni a szlovákokról, ha akartunk volna sem

A Vörös-tengeri gyalogosokkal való perverz összeborulás témájában biztosan nem, mert e tekintetben a szlovákokat mindenképpen kenterbe verjük. Olyannyira, hogy „nálunk még a fehérterror is a zsidók zsebét tömte”, amint azt Kiss Sándor, a Zsidókórság – A magyarság fajvédelmi bibliája vátesz-szerzője rezignáltan panaszolta, kemény szavakkal ostorozva főnemességünk gyalázatos szerepét a zsidóság szálláscsinálójaként és szarkasztikusan kifigurázva a Horthy-féle keresztény kurzus „hitbuzgalmi zenebonájának” meddőségét. Ezt a korszakos jelentőségű szakmunkát Dobszay Károly bajtársunk (RIP) adta ki magánkiadásban. Nem véletlenül. Kiss Sándorhoz hasonlóan neki is megvolt a maga lesújtó véleménye a mostani zsidócsahos kóserjobboldal autista Horthy-kultuszáról, amint azt a Kuruc.info által megjelentetett írásai is ékesen bizonyítják.

H.T.