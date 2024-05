Extra, Külföld :: 2024. május 30. 13:01 ::

Ezúttal a "pólóbűnözéssel" akarnak leszámolni a már csak nevében német országban

Amint arról olvashattuk, Németországban már "éneklésbűnözés" is van, és ennek keretén belül a világhírű müncheni Oktoberfest szervezői nem engedélyezik a L'amour toujours című dal lejátszását a sörfesztiválon, miután az elmúlt hetekben több "botrány" is volt abból, hogy a tömeg "rasszista rigmusokkal" (azt énekelték, hogy Németország a németeké…) tarkítva énekelte az évtizedes popslágert. Most viszont "náci pólókkal" szemben lépnek fel teljes szigorral.

Egy hamburgi klub, kihasználva a védjegytörvényt, azt határozta el, hogy így veszi fel a harcot a "szélsőséges jobboldaliakkal" szemben, számol be a t-online.de. Ez azt jelenti, hogy bizonyos szavakat levédetnek a hivatalnál, és így más nem használhatja azokat. Természetesen ők sem akarják, annyi csak a lényeg, hogy a nemzetiek se árulhassanak ilyen termékeket. Világos, hogy ez csalás, de ha "nácik" a sértettek, az senkit nem érdekel, ugyebár.

Meg is találták az első ruhadarabot, egy olyan pólót, amire az van írva, hogy "eness", ez pedig hasonlít az Elesse ruhamárkára, legalábbis arra emlékeztet, ugyanis hasonló grafikai elemekkel operálnak. A háttérben pedig az Elessétől ismerős narancssárga-piros félkör helyett egy piros-fehér kör látható fekete alapon, melyről úgy feltételezik, hogy egy horogkereszt részei láthatók. Az "eness" pedig a nemzetiszocializmust jelenti.

Ilyen ruhákat egyébként az Ansgar Aryan, az FSN Versand és a Deutsches Warenhaus is árul Németországban. Azonban ennek a bizonyos hamburgi klubnak, amely a Laut gegen Nazis névre hallgat (ez magyarra fordítva nagyjából annak felel meg, hogy "hangosan a nácik ellen", vagy "kiáltás a nácik ellen") sikerült elérnie, hogy az érintett üzleteknek le kell venniük ezeket a termékeket a honlapjaikról. De nyilván ez sem elég, meg is kell azokat semmisíteniük, különben pénzbírságra számíthatnak. És ha ezeket nem fizetik meg, akár szabadságvesztés is lehet a vége - büszkélkedett az antifasiszta klub elnöke, Jörn Menge.



Jörg Menge (fotó: Thomas Imo/photothek.net)

Megnyilatkozott az esettel kapcsolatban egy Philipp Schlaffer nevű illető is, aki "erőszakellenes tréner", jelentsen ez bármit. Arról nincs tudomásunk, hogy az antifa brutálisan erőszakos tevékenysége zavarná. Azt mondta, ezek a ruhadarabok, pólók, pulóverek, kabátok rendkívül népszerűek voltak, igazi "bestsellerek", ez ellen tenni kellett.

Nem az első ilyen eset ez már, a hamburgi szervezet korábban "leleplezte" azt is, hogy a "nácik" a ruházataikon használják a Vaterland rövidítését is (VTR LND), ez pedig olyan "borzalmas" dolgot jelent, hogy "apaföld". Német nyelvterületen ez megfeleltethető a mi magyar anyaföldünk vagy szülőföldünk jelentéstartalmának.

Sokatmondó képi illusztrációval látta el a cikket a t-online is:



Fotó: Jung von Matt Spree

Henney Viktor – Kuruc.info