3. Olvasónk belépett a JOBS in Europe Facebook-csoportba, ahol a névből is adódóan munkaajánlatokkal kapcsolatos posztokat találni.

Ahogy az lenni szokott, olvasónk másnap fizetett hirdetést talált a hírfolyamában, ahol Ázsiából és Afrikából toboroztak munkaerőt Magyarországra könnyített ügyintézéssel, „versenyképes fizetéssel” (mondjuk ez mindig egy hazugság), ingyenes szállással és munkahelyi közlekedéssel.

Olvasónk kíváncsiságból egyéb csoportokat is átnézett, vannak-e hasonló posztok, és bizony talált is még bőven.

Noha hazánk közbiztonsága szempontjából a filippínókkal semmi probléma nincs – ellentétben a nemzethalált okozó cigánysággal – attól még a magyar munkaerő méltányos bérekért való alkalmazása lenne az elsőrendű szempont a hazai piacon.

2. Ez már zsinórban a harmadik Heti progresszió, ahol a 3-ból legalább 1 olyan szereplőnk van, amely azt taglalja, hogy egy adott karaktert rassztól eltérő (fekete, vagy keverék) színész testesít meg. Ilyen volt az Amerika kapitány , Astrid az Így neveld a sárkányodat című alkotásból , most pedig Duncan, vagy Man-At-Arms a He-man – A világ urából (Masters of the Universe).