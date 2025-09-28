Extra :: 2025. szeptember 28. 14:16 ::

Önismeret cigány módra - Heti progresszió (CCCII. rész)

Amilyen gyorsan jött, úgy tűnik, olyan hamar lesz vége a szeptembernek, de azért egy utolsó Heti progresszióra még futja a hónapnak. Ezúttal egyik kedvenc témaköröm, a szürrealizmus kerül terítékre, Önöknek, kedves olvasóinknak köszönhetően.

Azt javaslom, ne is szaporítsuk tovább a szót, vágjunk neki!

3. Alapvetően nem feltétlenül gondolok rossz értelemben progresszív szándékot ezen kép mögött, de azért csak különös, miért van fecskendő-konténer a Bécs-Schwechati nemzetközi repülőtér egyik mellékhelyiségben.

A felirat szerint csak és kizárólag fecskendőket szabad dobni a tartóba, gondolom (vagyis inkább remélem), nem a heroinozóknak szerettek volna kedveskedni a derék munkatársak.



Sok csuda dolgot látni Bécsben amúgy is

Mindenesetre köszönjük a szemfüles találatot felvidéki olvasónknak!

2. Ez a plakát a „21. századi Hamlettel” a londoni metrókat terrorizálja (akit valamilyen perverz kíváncsiságtól vezérelve érdekel a darab, november végéig benevezhet rá), de kedves olvasónk igen kreatív módon cserélte fel a környezet két elemét, így több értelmet is adott neki.



Azon lepődnénk meg, ha fehér lenne



Olvasói változat

Egyszerű és nagyszerű, találékony módszer, mely kölcsönöz neki némi szürrealizmust is. No és persze még csak véletlenül sem korrekt politikailag.

1. Az alábbi videó meglehetősen irracionális, persze nem a témája miatt. Keserű tapasztalatok hosszú sorra oktatta ki a magyarságot arra, hogy Orbán „új középosztálya” imád mobiltelefonokat (is) lopni, az viszont a tragikomikum legújabb foka, hogy ezt a „rejtett erőforrások” sem tagadják.

A Roma Tagozat Civil Szervezet furcsa nevű Facebook-oldala legalábbis biztosan nem. 173 ezer (!) követővel rendelkeznek, így bizonyára már sokan látták az alábbi videót, mely a Heti progresszióból sem maradhat ki.

„Jaj, sajnálom, ne haragudj! Cigány vagyok, tudod, milyen a szokásunk!” felütéssel akartak mobiltelefont lopni egy magyar lánytól, aki nemes egyszerűséggel csak „Chicago II-nek” nevezi a környéket. Ez persze nem túl különös jelenség – sajnos, de az, hogy az említett Facebook-oldalon is megjelent a videó, méltán emelte fel azt ide, kipróbált rovatunkba.

Én ezekkel a sorokkal búcsúzom a szeptemberi részektől, persze csak átmenetileg, szokás szerint egyetlen hétig.

hetiprogresszio@kuruc.info pedig továbbra is várja kedves olvasóink leveleit.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info