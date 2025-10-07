Extra, Videók :: 2025. október 7. 18:49 ::

Összecsapott a zsidó rabbi és a katolikus hitvédő - vita a "zsidó-keresztény civilizáció" létéről

A XX. századig ismeretlen volt a zsidó–keresztény civilizáció és kultúra fogalma, ugyanis a zsidóság és a kereszténység között teológiai, társadalmi, kulturális, gazdasági és politikai ellentét feszül(t). Mára azonban – elsősorban neoprotestáns és filoszemita körökben – általános lett az erre való hivatkozás, amivel viszont nem minden keresztény ért egyet.