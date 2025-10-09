Extra, Külföld :: 2025. október 9. 19:11 ::

Musk bojkottja

Időről időre felmerül a kérdés, mennyi értelme van egy adott bojkottnak. Egyértelmű, nyílegyenes válasz persze erre a kérdésre sincs, hiszen a bojkott témája, a körülmény ugyanúgy nem mindegy, mint hogy ki, miért és milyen okból hirdet bojkottot, no és persze, ki vagy mi ellen. Ebből az okból nem szoktak működni a hazai „írd alá a petíciót, és bojkottáld ezt meg azt” próbálkozások (tisztelet a kivételnek), főleg, ha ez olyan óriásvállalatok ellen irányul, melyek behálózzák az egész világot. Mint például a Netflix.

Itt jön a képbe azonban, hogy ki, milyen háttérrel hirdet bojkottot, mert a jelek szerint még egy Netflix-szintű vállalat orra alá is borsot lehet törni, ha a megfelelő ember teszi azt.

Október elején Elon Musk bemérgesedett, és felszólította követőit, hogy mondják le Netflix-előfizetésüket „gyermekeik egészségének védelmében”. Évek óta tudjuk, hogy a Netflix által támogatott alkotások java előszeretettel szolgálja ki a woke-ideológiát, és, ha mi helyén is tudjuk kezelni a nekünk szánt társadalmi merényletet (ettől függetlenül meglennénk nélküle, főleg, hogy mennyi pénzt termelnek), ez a védelmi-kritikai mechanizmus a gyerekeknél érthetően hiányzik.

Az apropót a Dead End: Paranormal Park című rajzfilmsorozat szolgáltatta, amelyről én egyáltalán nem hallottam, azonban egyik központi karaktere bevallottan transznemű. Az ügyet a Libs of TikTok görgette fel, megosztották ugyanis azt a jelenetet, ahol a főszereplő, Barney Guttman transzneműnek vallja magát:





Parents- BEWARE OMG. Dead End Paranormal Park, a show on Netflix, is pushing pro-transgender on CHILDREN.This show is advertised for 7-YEAR-OLDSIt's being promoted on @netflix kids now.Parents- BEWARE pic.twitter.com/gh5UZftKns September 29, 2025

A Dead End: Paranormal Park 2022-ben ment a Netflixen, kétszer tíz részt, összesen két évadot élt meg, aztán ment is a levesbe 2023-ban, a Netflix akkor is szemrebbenés nélkül kaszálja el a kötelező nézettséget nem hozó anyagokat, ha történetesen woke töltetűek.

Azonban a már említett Libs of TikTok és a Gays Against Groomers elindította a lavinát, a Netflix-előfizetés lemondására szólítottak fel a Dead End és egy másik sorozat woke propagandája miatt, ehhez a kampányhoz csatlakozott végül a milliárdos Elon Musk is:

Nyilvánvaló, hogy a Gays Against Groomers és a Libs of TikTok népszerűségük ellenére sem lettek volna alkalmasak arra, hogy egy ilyen óriási hadjáratot sikeresen lefolytassanak, Musk hadba lépésével azonban borultak az eddigi erőviszonyok, pár nap alatt érkeztek a pozitív eredmények. A cég részvényei pár nap alatt 4 százalékot estek (ez nem hangzik soknak, de egy ekkora vállalatnál bizony nem kevés), de a sorozat alkotóját, Hamish Steele-t is kezelésbe vették. Ő először hazugságnak és rágalomnak nevezte Musk „vádjait”, aztán „nyugtalanító üzeneteket” kezdett kapni a felhasználóktól.

Erről így nyilatkozott: „Ma többnyire jól voltam, és elég viccesnek találtam az egészet, miközben igazán értékeltem, aki támogatott. De elkezdtek érkezni a rendkívül undorító, furcsa, homofób és antiszemita e-mailek, és ez kezd kissé ijesztővé válni. Ezért elnézést kérek, ha hosszabb időbe telik válaszolnom.”

Bizony, Steele 2011 óta él „házasságban” egy másik férfival, de remélem az sem kerülte el olvasóink figyelmét, hogy antiszemita üzeneteket is kapott ez a véglény. Kicsit az az érzésünk támad, hogy a Dead End főszereplőjét Steele saját magáról másolta, ugyanis a rajzfilm transznemű karaktere, Barney is zsidó, így a Gays Against Groomers és a Libs of TikTok két legyet ütött egy csapásra.

Steele végül „olyan hosszú ideig válaszolt”, hogy el is takarította magát a közösségi médiából egy időre, a sikert látva pedig a MAGA Voice is csatlakozott Musk bojkottjához, amely konzervatív platformként szintén sokakat mozgat meg.

Hamish Steele egyébként Keir Starmer brit miniszterelnököt is bírálta, amiért együttérzését fejezte ki a család felé Charlie Kirk meggyilkolása után. Azt találta mondani, hogy „miért kommentálja egy náci halálát”. Minden bizonnyal ez is közrejátszott a bojkottban.



Hamish Steele eltakarodott a közösségi médiából - legalábbis egy időre (fotó: Libs of TikTok X-oldal)

Egy sikeres bojkotthoz tehát arra alkalmas platformok, befolyásos, tőkével is rendelkező szervezetek, meg egy elszánt milliárdos szükséges. Persze nem ettől fog elhasalni a Netflix, és nem is feltétlenül a teljes megsemmisítésük lenne a cél, hanem a woke ideológia eltörlése, és az ettől teljességgel mentes műsorok gyártása. Ezen felül pedig kiemelten fontos megemlíteni azt is, hogy a fertő szorosan kapcsolódik zsidó lobbistákhoz és alkotókhoz, mint ahogy ez a példa is mutatja.



Válogatás a sikeres bojkottból (fotó: Gays Against Groomers X-oldal)

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info