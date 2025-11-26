Extra, Videók :: 2025. november 26. 14:22 ::

Egy amerikai harca a szólásszabadságért, avagy a "négerezés" metapolitikai dimenziója

Napjaink Amerikájában a négerek az istenek. A fehérek úgy félnek tőlük, ahogyan a vallásos halandók félnek Istentől. Nem szabad csúnyát mondani róluk, ahogyan Istent sem szabad káromolni.

Hollywood, a showbiznisz, a média, az egyetemek, a multicégek, az állami intézmények fülsüketítő sakálvokálja szüntelen crescendóban emlékezteti a fehéreket állítólagos történelmi bűneikre, amelyeket a feketék ellen követtek el, arra sarkallva őket, hogy a kegyelmükért esdekeljenek, ahogyan Istenhez könyörögnek bűneik megváltásáért. Az egyedüli emlékművek, amelyeket tisztelniük szabad, a híres négerek dicsőítésére szánt parkok, iskolák és szobrok. Míg az őseik étel- és italáldozattal fejezték ki hódolatukat az isteneiknek, az amerikai fehérek ugyanerre a célra létrehozták a négereknek szánt élelmiszer-utalványokat. Jézusnak évente két napig hódolnak, a négereknek egy egész hónapon át (black history month), plusz Martin Luther King születésnapján. Woke-izmussal agyfertőzött fehérek szó szerint a földre borulnak és megalázkodnak a négerek előtt az utcákon, hogy kiengeszteljék őket, mert a négerimádat immár Amerika hivatalos vallása.

Isten nevét a szádra ne vedd! Amerikában a néger szót vallásos hódolattal vegyes borzalommal övezik, legfeljebb "n betűs szóként" (n-word) mernek utalni rá, és tabusítják, mintha valami szitokszó lenne, pedig csak egy egyszerű ténymegállapítás. Annak a vizuálisan tapasztalható ténynek a rögzítése, hogy az illető, akit címkéznek vele, fekete bőrű (olaszul, spanyolul, portugálul és románul: negro). Valójában eredendően egyáltalán nincs pejoratív vagy rasszista éle, és az európaiak évszázadokon át használták az afrikaiak megnevezésére. Mára azonban a fehéreknek különböző retorziók (állásvesztés, társadalmi meghurcolás, büntetőeljárás stb.) ódiuma mellett tilos, sőt alkalmanként életveszélyes lett a szájukon kiejteni, akár magánkörben is. Pusztán azért, mert a feketék sértőnek érzik magukra nézve, miközben ők maguk teljesen természetesen "négerezik" egymást, és a fehérekre is mindenféle gúnyneveket (cracker, honky, whitey stb.) aggatnak, amit az utóbbiak nem vesznek tőlük zokon, nagyvonalúan a fekete folklór részének tartva ezeket.

Egy amerikai családapa a szólászabadság keresztes vitézeként most ezt tabut feszegeti, fesztelenül "lenégerezve" a négereket különböző élethelyzetekben, és rögzítve, majd az interneten megosztva az állatias ösztönreakcióikat, kellemes pillanatokat szerezve rasszista fehér publikumának, és kevésbé kellemeseket mindenki másnak.

Egy fehér ember a puszta jelenlétével teljesen felizgatja a helyi állatkert faunáját. "A tűzoltósávban parkolnak, üvöltetik a "zenét" és az autó mellett táncolnak. Dühösek lettek rám, amikor látható undorral elsétáltam mellettük. Ezután az egész boltban csimpánzkodtak."



"A tűzoltósávos klip vágatlan eleje. Az üzletbe tartok, elfordítom a fejem és szemkontaktust létesítek. Egy szót sem szóltam hozzájuk, amíg az egyikük azt nem mondta, hogy "mi a fasz problémád van, fehér fiú?", akkor megálltam és elkezdtem felvenni"

GypsyCrusader, alias Paul Miller, a műfaj koronázatlan királyaként láthatóan élvezi a jelenetet. Hasonló attrakciókkal több százezeres követőtábort szerzett magának, és a thai boksz profi művelőjeként meglehetősen magabiztosan provokálja a négereket:

Szópárbaj Krisztus király követői között. Krisztus vajon kinek adna igazat?

Krisztus döntését meg sem várva az amerikai jogrendszer már állást foglalt az ügyben, és letartóztatta őt zaklatásért.



Fejezze be a niggerezést, és jöjjön ki feltartott kezekkel!



Nem vagyok hős, az állami és vállalati érdekek fizetett végrehajtója vagyok. Nincs törvényes kötelességem az emberek védelmére, akiket szolgálok. Azért béreltek fel, mert alacsony az IQ-m. Milliárdokat lopok az állampolgároktól törvényes következmények nélkül. Izraelben kapok kiképzést. Ha elkövetek egy bűncselekményt, nem vonnak felelősségre. Ha sérelmet okozok a közösségnek, a közösség fizeti a károkat. Minden második közülünk szabadkőműves. Az amerikai zsargonban a zsaruk egyik gúnyneve a "disznó" (pig)

Ez Amerika az állítólag konzervatív és fehérbarát, valójában kóserkonzervatív és zsidóbérenc Trump regnálása alatt. Nem csoda, hogy a négerfelségsértésben bűnös fehér embernek az interneten kell koldulnia anyagi támogatást ügyvédi költségre, sőt az ő és családja puszta megélhetésére.

Kedves barátaim, támogatóim és a szólásszabadság védelmezői! A nevem Dalton Eatherly, és nehéz szívvel fordulok hozzátok, hogy megvédjem a családomat és a vállalkozásomat. Alig több mint egy éve, puszta szükségből alapítottam a DLE Contracting céget Clarksville-ben, Tennessee államban. Az előző vállalkozói munkámból azért bocsátottak el, mert a BLM-aktivisták célba vettek az interneten megosztott szavaim – viccek és vélemények – miatt, amelyeket eltorzítottak, hogy véget vessenek a karrieremnek. Mivel nem volt más módom a családom és a drága kétéves fiam eltartására, mindent beleadtam ebbe a kis vállalkozásba, fáradhatatlanul dolgoztam, hogy eltartsam a családomat és építsem a jövőmet. De most ez az álom veszélybe került. Nem a munkám minősége miatt, hanem azért, amit online mondok. Enyhe vicceket, szűrő nélküli gondolatokat osztottam meg, és igen, néha használtam az n-betűs szót is, amit akkoriban éles, ártalmatlan humorúnak tartottam. Tudom, hogy ez ellentmondásos, de jogom van szabadon beszélni. Ezért a városomban több száz ember rágalmazza a vállalkozásomat, hazugságokat terjeszt, hogy tönkretegye mindazt, amiért dolgoztam. A gyűlölet rettenetes szintre eszkalálódott: olyan aljas halálos fenyegetéseket kaptam, hogy a lelkem mélyéig megrázott. Azzal fenyegetnek, hogy megerőszakolnak és megölnek, sőt, kimondhatatlan kegyetlenséggel a 2 éves, ártatlan fiamat is célba veszik. Apaként ezek a fenyegetések a kisfiam ellen összetörik a szívem, és éjszakákon át nem tudok aludni. Ebben a rémálomban felcsillant egy reménysugár: ismert lettem az Instagramon, több mint 23 000 követőm lett (Zuckerberg időközben törölte az Instagram-fiókját, de az X-en már több mint 83 ezer követője van – GI), akik azonosulnak a történetemmel, a kitartásommal és azzal, hogy nem hagyom magam elhallgattatni. Az emberek kezdenek kiállni az amerikai eszmék és értékek mellett. Ez a platform egy esély a helyzet megfordítására, de jelenleg le vagyok égve. A rágalmazás tönkretette a vállalkozásom bevételeit, és most küzdök azért, hogy ételt tegyek az asztalra, kifizessem a számlákat, és megvédjem a családomat ettől a támadástól. Szükségem van a segítségetekre, hogy áthidaljam ezt a nehézséget és újjáépítsem az életemet. Az adományaitok a következőkre fognak szolgálni:

• Az alapvető megélhetési költségek fedezésére, hogy a családom biztonságban legyen.

• Jogi lehetőségek feltárására, hogy harcoljak a rágalmazás ellen, és megvédjem a családomat ezektől a gonosz fenyegetésektől.

• Új módszerek keresésére, hogy fenntartható jövedelmet teremtsek magamnak és a családomnak. Ez nemcsak a pénzről szól – hanem arról, hogy szembeszálljak egy csőcselékkel, amely nemcsak a családom jövőjét próbálja tönkretenni szavakkal, hanem a szólásszabadsághoz való jogunkat is. Ha valaha is érezted, hogy elhallgattatnak, támadnak vagy büntetnek a meggyőződésed miatt, akkor tudod, miről van szó. Az alig egy éve alapított vállalkozásom szükségszerűségből született, miután egyszer már eltöröltek engem, és most újra szembesülök ezzel. A támogatásotokkal felülkerekedhetek ezen a gyűlöleten, gondoskodhatok a családomról, és bebizonyíthatom, hogy az eltörléskultúra nem törhet meg minket. Minden dollár, minden megosztás, minden ima a világot jelenti számunkra. Köszönjük, hogy kiálltok a családom mellett ebben a szabadságért és túlélésért vívott harcban. Hálásan,

Dalton Eatherly

A mimózalelkületű négereket annyira bántja, amikor valaki a nevükön nevezi őket, hogy bánatukban névtelenül halálos fenyegetések özönét zúdítják rá.



Ez a néger például azzal fenyegeti, hogy a rasszizmus mártírja lesz belőle, mert megöli őt is és a családját is, a "szardarab" kisfiával együtt, azzal hencegve, hogy néger lévén szereti a börtönt, és ez (a gyilkosság) meg fogja neki érni



Egy másik tudatja vele, hogy ismerik a lakcímét, és ki fogják irtani az egész családját, "élvezni fogjuk, hogy levágjuk a lányaid fejét, miközben nézed", fittyet hányva Dalton figyelmeztetésére, hogy bejelentette az FBI-nak

Ismerve a négermentegető és a BLM-es négerrandalírozás idején a négerek előtt az utcákon behódolási rítusként szó szerint letérdepelő amerikai rendőrség prioritásait, minden oka megvan rá, hogy tréningezzen amellett, hogy – amint az egyik videóban is látszik – állandóan fegyvert visel.

A fehérek élete számít – a Nyugaton előbb-utóbb elkerülhetetlen faji polgárháború perspektívájában ennek kellene jelszóvá válnia minden fehér számára:



"A négerek olyan fotókat mutogatnak rólam, amelyeken még kövér voltam. Leadtam több mint 60 kilót és átformáltam az egész testemet még évekkel azelőtt, hogy az Ozempic nevét hallottam volna. Azt akarják, hogy kövér maradj és alacsony legyen a tesztoszteronszinted. Félnek attól, amivé válhatsz. Szokj le a gojmoslékról (az egészségtelen amerikai kaja antiszemita elnevezése – GI), és légy az az alfahím, akinek lenned kell!"

Az utóbbi életviteli tanácsát egyre több fehér férfinak kellene megszívlelnie Nyugaton, mert ettől függhet az egész fehér civilizáció sorsa és jövője. Ahogyan Dalton maga mondja, így lett belőle egy wigger (fehér néger) tinédzserből egy White Power alfahím. És igen, a "fehér hatalom" azzal kezdődik, hogy egy fehér férfinak egy fehér országban legyen bátorsága kimondani egy tabusított szót, mert ha még a szavak szintjén is gyáva, akkor a tettek mezején végképp az. Ez a "négerezés" valódi tétje, amely tehát egyáltalán nem egy öncélú provokáció, hanem egy lélekerősítő – mert nyugaton fizikai kockázatokkal is járó – tréning, márpedig bármekkora is lehet a testi erő, erős lélek híján mégis impotens marad.



Az egyik leggusztustalanabb fehérellenes és cionista bulvárlap így tálalja azt a friss hírt, miszerint büntetőper vár a négerfelségsértése nyomán világhírűvé vált minnesotai fehér anyukára, akinek hányattatásával akkoriban a Kuruc.info olvasói is megismerkedhettek, lásd alább:

GI - Kuruc.info