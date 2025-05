Extra, Videók :: 2025. május 6. 07:51 ::

"Fuck you nigger" újratöltve

A Shiloh-sztori továbbra is slágertéma az amerikai közösségi médiában, és már a helyi sajtó is felkapta, sőt európai „szélsőséges” honlapokon is feltűnt.

Annak megértéséhez, hogy egy ilyen látszólag banális esetből miért lett immár világszenzáció, tudni kell, hogy napjaink Amerikájában a néger szót vallásos hódolattal vegyes borzalommal övezik, legfeljebb „n betűs szóként” (N-word) mernek utalni rá, és tabusítják, mintha valami szitokszó lenne, pedig csak egy egyszerű ténymegállapítás. Konkrétan egy vizuálisan tapasztalható ténynek a rögzítése, miszerint az illető, akit címkéznek vele, fekete bőrű (olaszul, spanyolul, portugálul és románul: negro). Eredendően semmiféle pejoratív vagy rasszista éle nincs, és az európaiak évszázadokon át használták az afrikaiak megnevezésére. Manapság azonban a nem feketéknek tilos, sőt alkalmanként életveszélyes a szájukon kiejteni, akár magánkörben is, pusztán azért, mert a négerek sértőnek érzik magukra nézve, miközben egymás között fesztelenül „niggereznek”, a rapszámokban egyenesen kötelező jelleggel.

Időközben egyre több információ lát napvilágot Shiloh Hendrix személyével, az ominózus incidenssel és annak következményeivel kapcsolatban.

Maga Shiloh tisztázta, hogy nem egyedülálló anyuka, már 6 éve együtt él a párjával, akit 10 éve ismer, aki gyermekeinek apja, és aki „keményen dolgozik, hogy ő otthon maradhasson velük”.

Az eset a mémkészítőket is megihlette, a közösségi média kommentelőit is állásfoglalásra késztette, pró és kontra.



Minnesota államban, ahol Shiloh él, a szomáliai bevándorlók nagyszabású közjóléti csalást űznek autizmus ürügyén, amelynek nyomán 5 év alatt 6 millió dollárról 192 millióra nőtt az autizmus ellátására fordított állami kiadás összege. A szomáliaiak hétszer nagyobb valószínűséggel igényelnek erre pénzt, mint az átlagos amerikaiak



Minnesota 1973-ban még 98 százalékban fehér volt, ma pedig szomáliai pedofilok filmeznek fehér gyerekeket játszótereken, ahol ötéves fekete gyerekek meglopják őket. Lefogadhatjuk, hogy az állam fekete muszlim főügyésze forral valamit Shiloh ellen



Ez a néger nő azt állítja, hogy a banki kapcsolatain keresztül blokkoltatni fogja a Shiloh megsegítésére indított közadakozást



Ez a néger azzal henceg, hogy Baltimore-ban ennél kevesebbért is ölnek, mint amit Shiloh mondott, és a fehérek ott annyira rettegnek, hogy az utca ugyanazon oldalán sem mernek közlekedni velük. (A több mint félmilliós marylandi település lakosságának csaknem kétharmada néger, így ma Baltimore az USA „leghalálosabb nagyvárosa”.)

Ez a néger Shiloh kisgyerekének a megölésére uszít burkoltan („go slap the hell out that baby, make that baby brainless for a while”), akiből ilyen rasszista szülőkkel szerinte Ku Klux Klan-tag lesz, tehát vállalnia kell a következményeket, vagyis a halált:



Fehér ember, ki fogsz állni érte?



Az év anyukája



Eddig már majdnem 18 ezren adományoztak több mint félmillió dollárt Shiloh családjának - valaki 1488 dollárt (utalás David Lane 14 szóból álló szentenciájára és a Heil Hitler! számjelére)



Én is ki fogom mondani az n-szót, légyszi küldj pénzt



Zsidó trollok kamuprofilokról „négerkurvaként” és „escortnőként” támadják a Shiloh-t - alattomos és nagyon tipikus módon

Érdekes, hogy Shiloh két sorstársnőjénél is éppen most tetőzött a négerfáradtság (negro fatigue) jelensége, ez a sajátságos fizikai kimerültség vagy lelki trauma, amelyet a feketék közelsége vált ki a nem feketékben, és amely az ő esetükben is abban nyilvánult meg, hogy négernek neveztek négereket, szintén elindulva a világhírnév felé.

Ez az indiai nő a kaliforniai Pinole-ban követte el a négerfelségsértés „rettenetes bűnét”:

Ez a kínai amazon nem látja szívesen a néger turistákat Kínában, és hazaküldi őket Afrikába, azt is tudatva velük, hogy a felvételt elküldi a barátjának, aki fehér, és aki szerinte az ő uruk. („I’m going to send this to my boyfriend because he’s white and he’s your master.”) Ilyen barátnőre minden fehér férfi büszke lehetne:



Az egyetemes négerutálat interrassziális egységfrontjának művészi mementója



Eddig már összejött több mint 550 ezer dollár, és vele együtt a „fehér bűntudat” halott

A gyűjtés legutóbbi állása szerint (05.05.; 20:55) már csaknem 25 ezren több mint 670 ezer dollárt adományoztak Shiloh-nak.

