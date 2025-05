Extra, Videók :: 2025. május 3. 14:41 ::

"Fuck you nigger!" - Trump Amerikájában boszorkányüldözés folyik egy fehér anyuka ellen négerfelségsértés miatt

A trumpista sikerpropaganda szerint CionDon megválasztásával a woke-izmusnak immár befellegzett, és a fehér Amerika végre felszabadul a negrobolsevizmus zsarnoksága alól.

Trump többi választási ígéretéhez hasonlóan ez is csak üres lózungnak bizonyult, amint azt egy fehér anyuka a saját kárán tapasztalta meg a napokban.

A sztorit maga meséli el az egyik adománygyűjtő oldalon.

A nevem Shiloh, és nagyon nehéz helyzetbe kerültem. Nemrég egy gyerek ellopta a 18 hónapos fiam pelenkázótáskáját egy parkban. Beszóltam a gyereknek, hogy mi is ő. Egy másik férfi, akiről nemrég derült ki, hogy már volt rendőrségi múltja, felvette a jelenetet és az autómig követett. Ezután ezeket a videókat feltette az internetre, ami a családomnak és nekem is nagy kavarodást okozott. Kiszivárgott a társadalombiztosítási számom. A címemet és a telefonszámomat is kiadták. Családtagjaimat megtámadták. Az idősebb gyermekem nem mehet vissza az iskolába. Még az is kiderült, hogy hol sportolok. Az önök segítségét kérem a családom megvédéséhez. Attól tartok, hogy el kell költöznünk. Két kisgyermekem van, akik nem ezt érdemlik. Az emberek a végletekig megfenyegettek minket az interneten. Bármi segíthet! Nem tudunk és nem fogunk félelemben élni! Köszönöm.

Maga a videó vírusként terjed az interneten, és Shiloh Hendrix napok alatt a fehér fajvédők egyik új liblingje lett, akire most a négerek és a fajáruló fehérek valósággal tüzet okádnak, pusztán azért, mert megsértette a politikai korrektség egyik abszolút tabuját, és niggernek nevezett egy nigger kölyköt, aki már 5 évesen elkezdte a négerkedést, vagyis lopott. „Niggernek nevezted azt a gyereket?”, kérdezi a felvételt készítő nigger. „Úgy viselkedett, mint egy nigger”, hangzik Shiloh tényszerű válasza.

Ráadásul a néger, aki zokon vette és dokumentálta a négerfelségsértést, egy szomáliai bevándorló, vagyis a haiti négerekkel holtversenyben a négerek legrosszabb fajtájából való, ha egyáltalán lehet köztük különbségeket találni a „rosszaság” skáláján, aki ellen korábban nemi erőszak miatt indult büntetőeljárás (amely aztán valamiért megakadt).



Omar, a „méltóságában” megsértett pedofilgyanús néger



A fehér faji szolidaritás példamutatóan szép megnyilvánulásaként rövid idő alatt több mint 140 ezer dollárt adományoztak Shiloh és családja számára



A célösszeg időközben egymillióra emelkedett, a begyűjtött pedig már meghaladja a 300 ezret



Az egyik fehér fajvédő kommentátor szerint nem egyszerűen adománygyűjtésről van szó, hanem a fehér bűntudat halálának kezdetéről



Egyesek ezzel a fotóval próbálták kompromittálni Shiloh-t, iszapcápa (négerkurva) hírbe keverve

Kiderült, hogy a fénykép egy keresztény honlapról származik, amely a fajkeverő házasságokat népszerűsíti „Nehéz utat taposva Krisztus testének egyesítése érdekében” jelszóval, kizárólag néger férfiakat és fehér nőket szerelmespárokként ábrázoló gusztustalan fotókkal illusztrálva.



„Világosságot teremteni a válaszfalak között, hogy a Jézus Krisztusban való hit egységében egyesülhessenek” – így hangzik a fehér nők számára a fajgyalázat (Rassenschande) stigmáját jelentő kapcsolatokat reklámozó honlap krédója



Erre csak ez lehet a válasz minden fajtudatos és minimális önbecsüléssel rendelkező fehér nő részéről



Dr. Goebbels nyomán azt is mondhatják, hogy „a türelmünknek megvannak a határai”. A Harmadik Birodalom propagandaminisztere ezt eredetileg a zsidóknak üzente, de a négereknek is szól

A négerek totálisan kiakadtak a Shiloh javára indított pénzgyűjtés sikere miatt.

Ennek az előembernek az artikulátlan makogásából – a „fuck” meg a „racist” szavak ismételgetése mellett – annyit lehet kihámozni, hogy felelősségre kell vonni Shiloh-t

Ez a sheboon (ostoba néger nőkre használt kifejezés az angol nőnemű személyes névmás és a pávián szó összevonásából, lásd még she-wolf, azaz nőstényfarkas – a szerk.) kiakadt, hogy olyan elvetemült fehér szupremácisták is vannak az adományozók között, akik képesek azt írni, hogy „biztosítanunk kell népünk létezését és a fehér gyerekek jövőjét” (vö. David Lane), és hogy „erős anyának” tartva dicsérik Shiloh-t, mások pedig a négerek hazaküldését szorgalmazzák (send them all back to Africa)



Időközben a négerek is gyűjtésbe kezdtek a néger bűnözőpalánta javára, és a hírhedt NAACP égisze alatt 250 ezer dollárt szándékoznak összekalapozni

Az NAACP az egyik legrégebbi, 1909-ben alapított fehérellenes néger nyomásgyakorló szervezet, amely egyáltalán nem meglepő módon kezdettől fogva totális zsidókontroll alatt állt, olyannyira, hogy – Gelya Frank zsidó író szavaival élve – a zsidók a polgárjogi mozgalmat és a NAACP-t is „távirányításként” használták.(1)

„Az amerikai zsidók számos fontos hozzájárulást tettek, szervezeti, jogi, politikai és pénzügyi súlyt kölcsönözve ennek a születő vállalkozásnak.” (2)

„A NAACP-t a közfelfogás egy kizárólag fekete szervezetnek tekinti, de zsidó egyének kulcsszerepet játszottak e polgárjogi szervezet megalapításában és fejlesztésében.” (3)

„Fennállásának első 66 évében az NAACP annyira zsidó volt, hogy az majdnem hihetetlen, és valójában 1975-ig csak zsidó elnökei voltak.”(4)



Legfrissebb hírek szerint a rendőrség „aktívan keresi” Shiloh Hendrixet, és a helyi NAACP vádat akar ellene emeltetni

De legalább Trump Amerikájában fogják meghurcolni. Ez biztosan vigaszt jelent majd számára.

GI – Kuruc.info

