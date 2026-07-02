Extra, Tudomány és technika :: 2026. július 2. 21:03 ::

"Humanoid társrobotokat" mutatott be a kínai UBTech

Mesterséges intelligenciával (MI) működő, "hosszú távú társas kapcsolatok kialakítására és érzelmi támogatásra" szánt humanoid robotokat mutatott be a kínai UBTech robotikai vállalat - számolt be csütörtökön a kínai állami média.

Az új U1 robotcsalád férfi és női változatban is elérhető. A férfi modell 183 centiméter magas és 42 kilogramm súlyú, míg a női változat 168 centiméter magas, tömege pedig 35,2 kilogramm. A robotok ára modelltől és felszereltségtől függően 119 800 és 990 ezer jüan (mintegy 5,5-45,4 millió forint) között mozog.





SHENZHEN, China — On June 30, 2026, UBTECH hosted its 2026 Global Launch Event in Shenzhen, unveiling its long-term vision for human–robot symbiosis and officially introducing… UBTECH Launches UWORLD U1 — The World’s First Full-Size Mass-Produced Ultra-Bionic Humanoid Robot 🤖SHENZHEN, China — On June 30, 2026, UBTECH hosted its 2026 Global Launch Event in Shenzhen, unveiling its long-term vision for human–robot symbiosis and officially introducing… pic.twitter.com/h7AmcBXZf3 July 2, 2026

A beépített mesterségesintelligencia-rendszer több mint húszféle emberi érzelmet képes 90 százalékot meghaladó pontossággal felismerni, és ennek megfelelően reagálni.

A robotok 88 önállóan vezérelhető mozgási tengellyel rendelkeznek, így olyan finom arckifejezésekre is képesek, mint a pislogás, a mosoly vagy a fej enyhe oldalra billentése. A kifejező arcmimikát élethű digitális bőr egészíti ki, amely a vállalat szerint természetesebbé teszi az ember és a robot közötti interakciót.





U1 Pro comes with a Built‑in Memory‑Emotional AI Model, Enhanced Human‑Robot Interaction, Local Encryption of Memory, and Customizable Appearance.



More tech surprises on the way. Stay tuned. 🚀pic.twitter.com/ttpHI7lESU Unveil UBTECH Full-Size Advanced Bionic Humanoid Robot——U1 Pro Series 🤖✨U1 Pro comes with a Built‑in Memory‑Emotional AI Model, Enhanced Human‑Robot Interaction, Local Encryption of Memory, and Customizable Appearance.More tech surprises on the way. Stay tuned. 🚀 #UWORLD June 8, 2026

A vállalat közlése szerint az U1 sorozatra eddig több mint 13 ezer megrendelés érkezett, a robotok kiszállítását pedig még az idei év végéig tervezik befejezni.

Az UBTech becslése szerint a rendkívül élethű humanoid robotok kínai piacának értéke 2026 és 2036 között a jelenlegi több tíz milliárd jüanról több ezer milliárd jüanra nőhet.

(MTI nyomán)