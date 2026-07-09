Extra, LMBTQP+ :: 2026. július 9. 11:47 ::

Megint körözik Kasu Mózest, de sajnos a hat évvel ezelőtti fényképpel kell beérnünk

A Mátészalkai Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat Kasu Mózes ügyében, akivel szemben elfogatóparancs van érvényben - írja a Zsaruhírek.

A rendelkezésre álló adatok szerint a Nyíregyházi Törvényszék BV. Csoportja bv. bírói elfogatóparancsot adott ki a 26 éves, mátészalkai születésű "férfi" ellen garázdaság (Btk. 339. §) bűncselekmény elkövetése miatt. A körözés elrendelésére 2026. július 8-án került sor.

Kasu Mózes 26 éves, - sajnos - magyar állampolgár, születési helye Mátészalka.

Mózának nem ez az első találkozása a rendőrséggel, 2020-ban kábítószer birtoklása miatt körözték, ugyanazzal a fényképpel, amivel most is, pedig azóta biztos sokkal csinosabb lett:

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