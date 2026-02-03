Extra, LMBTQP+ :: 2026. február 3. 18:51 ::

Roszoha Kevin csodálatos átváltozása a rendőrség honlapján

Egyre több "haladó" körözési képet kénytelen közzétenni a rendőrség, ezek nagy részét derűvel fogadja a kedves olvasóközönség (és természetesen mi magunk is), hiszen, bár az arányok tekintetében ez a néhány példány mit sem számít a cigány népességrobbanás által súlyosbított magyar demográfiai katasztrófa viszonylatában, megnyugtató, egyszersmind nevetésre is ingerlő a magukat nőnek képzelő erőforrások látványa és a tudat, hogy legalább az ő esetükben van némi esély a szaporodási lánc megszakadására.

A legújabb esettanulmányunkat nem bűncselekmény, hanem eltűnés miatt körözik. Kevinke márciusban lesz 16 éves, ennek ellenére először egy gyerekkori képét tették ki a Police.hu hírfolyamában megjelent felhívásba . Nem tulajdonítottunk különösebb jelentőséget neki, hiszen ezen a fotón még nem lehetett teljesen egyértelműen látni a kibontakozását:

Akkor figyeltünk fel rá, amikor délután cserélték a fényképét egy sokkal frissebbre, és így már nem úszhatta meg, hogy szerepet kapjon a gyűjteményünkben.

Előtte:

Utána:

Cikkünk alatt található a többi LMBSTB-kreatúra, de addig is pótolnunk kell két korábbi mulasztásunkat, ők sajnos valahogy kimaradtak, ezúton is elnézésüket kérjük.

Lakatos Bella Lujza:

És Kasu Rózsi:

Frissítés: Kevinek arcképcsarnoka

Kíváncsiak voltunk, milyen más Kevinek szerepelnek jelenleg a rendőrség körözési oldalán. Nos, valahogy ezúttal sem lepődtünk meg.

Tejfel Kevin és társai - őket körözik eltűnés miatt:

Ők pedig már a következő Kevin-szint, a Hercegek - akiket elfogatóparancs alapján köröznek (többnyire lopás és csalás miatt):