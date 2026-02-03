Egyre több "haladó" körözési képet kénytelen közzétenni a rendőrség, ezek nagy részét derűvel fogadja a kedves olvasóközönség (és természetesen mi magunk is), hiszen, bár az arányok tekintetében ez a néhány példány mit sem számít a cigány népességrobbanás által súlyosbított magyar demográfiai katasztrófa viszonylatában, megnyugtató, egyszersmind nevetésre is ingerlő a magukat nőnek képzelő erőforrások látványa és a tudat, hogy legalább az ő esetükben van némi esély a szaporodási lánc megszakadására.
A legújabb esettanulmányunkat nem bűncselekmény, hanem eltűnés miatt körözik. Kevinke márciusban lesz 16 éves, ennek ellenére először egy gyerekkori képét tették ki a Police.hu hírfolyamában megjelent felhívásba. Nem tulajdonítottunk különösebb jelentőséget neki, hiszen ezen a fotón még nem lehetett teljesen egyértelműen látni a kibontakozását:
Akkor figyeltünk fel rá, amikor délután cserélték a fényképét egy sokkal frissebbre, és így már nem úszhatta meg, hogy szerepet kapjon a gyűjteményünkben.
Előtte:
Utána:
Cikkünk alatt található a többi LMBSTB-kreatúra, de addig is pótolnunk kell két korábbi mulasztásunkat, ők sajnos valahogy kimaradtak, ezúton is elnézésüket kérjük.
Lakatos Bella Lujza:
És Kasu Rózsi:
Frissítés: Kevinek arcképcsarnoka
Kíváncsiak voltunk, milyen más Kevinek szerepelnek jelenleg a rendőrség körözési oldalán. Nos, valahogy ezúttal sem lepődtünk meg.
Tejfel Kevin és társai - őket körözik eltűnés miatt:
Ők pedig már a következő Kevin-szint, a Hercegek - akiket elfogatóparancs alapján köröznek (többnyire lopás és csalás miatt):
További organizmusok:
- Kapaszkodjanak: a Kiss József Viktor nevű férfi, akit a rendőrség keres, valójában "influenszer lány"
Kapcsolódó: Kedvenc cigány neveink - rendőrségi forrásból