Újdonságként kapta fel, és friss hírként tálalta a hazai sajtó egy része, hogy egy nőnek öltözött cigánybűnözőt keres a rendőrség kábítószer-kereskedelem miatt. (A származása mély elhallgatásával, természetesen.) Az Index egyenesen azt írta, ez az év legkülönlegesebb körözési fotója.
Nos, az idei évé semmiképpen, esetleg a tavalyié, amint az a mellékelt képernyőfényképen is látható - amit közzé is tettük a körözés elrendelésének másnapján, azaz 2024. január 9-én: Halmozott hátrányok: a rendőrség körözi Kolompár Zoltánt, íme a fényképe
Az erről szóló "híradást" hiányoló kedves olvasóinknak tehát ezúton jelezzük: nem velünk van a "gond", hanem a liberális sajtó van másfél éves fáziskésésben.
Mielőtt friss hírként közölnék, felhívjuk a figyelmüket, hogy tavalyi Kriska Ákos körözése is:
Horváth Stefi pedig tavalyelőtt lett népszerű portálunknak köszönhetően:
Mint ahogy a Kiss József Viktor nevű "influenszer lányra" (zsindexes kifejezéssel) is 2023-ban volt kíváncsi a rendőrség. Rajtuk kívül épeszű ember biztosan nem...
Nem az Index-féle lapoktól, hanem a náluk sokkal szemfülesebb olvasóinktól kérdezzük: ismernek még hasonló "nem bináris" (így kell mondani?) gyöngyszemeket? Küldjék el szerkesztőségünknek, hadd bővítsük a listát!