Extra, LMBTQP+ :: 2025. augusztus 13. 16:20 ::

Igen, körözik Kolompár Zoltánt - amint azt mi már másfél éve megírtuk

Újdonságként kapta fel, és friss hírként tálalta a hazai sajtó egy része, hogy egy nőnek öltözött cigánybűnözőt keres a rendőrség kábítószer-kereskedelem miatt. (A származása mély elhallgatásával, természetesen.) Az Index egyenesen azt írta, ez az év legkülönlegesebb körözési fotója.

Az erről szóló "híradást" hiányoló kedves olvasóinknak tehát ezúton jelezzük: nem velünk van a "gond", hanem a liberális sajtó van másfél éves fáziskésésben.

Mielőtt friss hírként közölnék, felhívjuk a figyelmüket, hogy tavalyi Kriska Ákos körözése is:

Horváth Stefi pedig tavalyelőtt lett népszerű portálunknak köszönhetően:

Mint ahogy a Kiss József Viktor nevű " influenszer lányra " (zsindexes kifejezéssel) is 2023-ban volt kíváncsi a rendőrség. Rajtuk kívül épeszű ember biztosan nem...

Nem az Index-féle lapoktól, hanem a náluk sokkal szemfülesebb olvasóinktól kérdezzük: ismernek még hasonló "nem bináris" (így kell mondani?) gyöngyszemeket? Küldjék el szerkesztőségünknek, hadd bővítsük a listát!