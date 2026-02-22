Cigánybűnözés, LMBTQP+ :: 2026. február 22. 19:35 ::

Immár az európai hatóságok is ismerkedhetnek Kolompár Zolina szépségével

A Pesti Központi Kerületi Bíróság európai elfogatóparancsot bocsátott ki a bajai születésű Kolompár Zoltán ellen. A férfi ellen kábítószer-kereskedelem bűntette miatt folyik eljárás, azonban a hatóságok elől ismeretlen helyre távozott, így a felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre, írja a Zsaruhírek.

Íme az újabb elfogatóparancs:

