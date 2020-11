Koronavírus, Videók :: 2020. november 12. 11:20 ::

Vírustagadók figyelmébe: egy nap a székelyudvarhelyi háttérkórházban

Komoly hiányosságot igyekszik pótolni a Székelyföldi Stúdió, hiszen míg a különböző fórumon tombolnak a "nincs is vírus, ez csak egy kis influenza, de inkább még az sem" típusú hozzászólók mantrázói (az más kérdés, hogy a vírus elterjedésének története homályos, és az is, hogy mire használják a járványhelyzetet a hatalmasok, de a nyilvánvalót tagadni nem vall sok észre, bármilyen titkok leleplezőjének is érzi ettől magát az 5G-vel gyorsított chemtrailből született gyíkemberek összeesküvésének nagy leleplezője), addig itt azok szólalnak meg, aki valamivel többet tudnak erről a számítógép előtt őrjöngő Ödönkénél:

azok, akik elkapták a fertőzést, és azok, akik ápolják őket.

Persze Ödönke továbbra is azt fogja vallani, hogy vagy lefizette Bill Gates még az itt látható betegeket is (akik nem 135 éves, tízféle rákbetegséggel rendelkező, "úgyis meghalna" esetek), vagy nem is létezik az udvarhelyi kórház, ettől függetlenül Csonka-Magyarországon is készülhetnének hasonló filmecskék, melyben nem hiteltelen politikusok beszélnek a járványról, hiszen azoknak, akik hazudnak éjjel-nappal, valóban nehéz elhinni bármit is, hanem az érintettek, hús-vér emberek, konkrét eseteket mutatva. Hogy Ödönke ne akkor némuljon el, amikor a szüleit, a nagyszüleit, vagy netán saját magát fogja hasonló helyzetben látni.