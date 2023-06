LMBTQP+, Antimagyarizmus :: 2023. június 16. 22:57 ::

Napi magyargyalázás: Presswoman szerint a "szabadság, szerelem" a buzulásról szól

Péntek este tartották az idei Budapest Pride fesztivál megnyitóját a Margit-szigeten, az eseményen felszólalt David Pressman amerikai nagykövet is. Beszédét azzal kezdte, hogy megemlítette, épp a napokban ünnepelték 22-ik évfordulójukat "partnerével", amelyre a közönség hatalmas tapssal reagált, örvendezik a hvg.

"Szabadság, szerelem – erős magyar szavak ezek, amelyek jelentését nem tudja egészben visszaadni a szótári definíciójuk" – vázolta fel mondandója alapmotívumait a nagykövet, majd elismételte: szabadság és szerelem. Kiemelte, hogy a kettő közötti rövid szónak hatalmas jelentősége van, mert nem lenne szabad, hogy bárkinek választania kelljen a kettő között, mindenkinek megérdemli és jogában is áll szabadon szeretni. "Mégis ebben a valóságban élünk, az LMBTQ-közösség tagjai ezzel szembesülnek nap mint nap a világ számos országában, és Magyarországon is" – tette hozzá.

Bár elmondta, szíve szerint csak erről a kettőről beszélne, nem lehet nem megemlíteni a gyűlöletet is a kérdésben. "Nem mentség, hogy egyesek politikai haszonszerzésből szítanak gyűlöletet, de ennek a következményei másokra nézve igenis valósak és tragikusak" – tért ki a "homofóbia okozta lelki sérülésekre" a nagykövet.

Magyarországot egy sokszínű országnak ismerte meg, ahol élnek "meleg, leszbikus, biszexuális, transznemű és interszex emberek", akik ugyanúgy megérdemlik, hogy büszkék lehessenek saját identitásukra – és országuk is büszke legyen rájuk –, mint mindenki más. Miközben a kormány összeesküvés-elméletekről beszél és nyugati propagandának próbálja beállítani az identitásukat, az valójában ezeknek az embereknek a saját "hazaszerető, magyar szívéből jön".

"Bármit is állít a kormány, a magyar történelmet nem külföldről írják, hanem a magyarok által" – folytatta beszédét Pressman, és megjegyezte, már látja is maga előtt a Rogán csapata által kitalált, kormányközeli médiában megjelenő szalagcímeket. Arra tippel, ezekben benne lesz, hogy provokált, hogy a nyugati "woke" látásmódot hozta be beszédébe és az is, hogy beavatkozik az ország belügyeibe. "Nem lesz benne azonban, hogy vannak olyan magyarok, akik folyamatosan harcolnak az esélyegyenlőségért, épp titeket fognak kihagyni ebből" – szólította meg a jelenlévőket.

Pressman felhívta rá a figyelmet, hogy lassan egy éve érkezett Budapestre, mégis ez az első beszéde, amelyet LMBTQ-témában tart, ezt pedig azért tartja fontosnak, mert az Egyesült Államok kiáll az egyenlőség mellett. "Magyarország úgy döntött, hogy a Nyugathoz akar tartozni, annak alapvető értékeihez pedig tartja magát, mert látta, mi történik, ha nem ezt az utat választjuk" – mondta a nagykövet, majd arról beszélt, hogy a kirekesztés mindig apró lépésekkel kezdődik, ez történt a "Holokauszt" (a hvg ezt persze nagybetűvel írja) idején is.

Végezetül megemlítette a "propagandatörvényt", és elmesélt egy anekdotát arról, amikor egy 15 éves gyerek megkérdezte, milyen nyíltan "meleg" nagykövetnek lenni Magyarországon. "És én, az Egyesült Államok elnökének hivatalos megbízottja, elgondolkodtam azon, mit mondhatok el saját magamról, nem sértem-e meg az ország törvényeit, ha az identitásomról beszélek" – mondta Pressman, és hozzátette, a szólásszabadság ilyen jellegű korlátozása az autoriter rendszerek jellemzője.