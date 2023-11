Váratlan hangnemű, furcsának mondható bejegyzést rakott ki az X-re az Egyesült Államok NATO-képviselete. Arról írnak, hogy Amerika most azért támogatja Ukrajnát, hogy "a lehető legerősebb helyzetben legyenek, ha eljön az idő a tárgyalásra," emellett pedig természetesen az ukrán katonák elszánt teljesítményét méltatják, írja a Portfólió.

"Arra fókuszálunk, hogy megteremtsük egy igazságos, kitartó és fenntartható béke előfeltételeit" – olvasható a bejegyzésben.

Ukraine has taken back more than half of its territory seized by Russia’s forces since February 2022. In this tough and dynamic battle, Ukraine’s soldiers are fighting bravely every single day, and they continue to inspire the world with their bravery and courage. We will… pic.twitter.com/ELeU4EbVfK

Nagyon érdekes, hogy a misszió képviselői már egyáltalán nem említik Ukrajna Oroszország felett aratott katonai győzelmét mint lehetőséget. Az Egyesült Államok, számos más NATO-országgal együtt eddig rendszeresen azt hangoztatta: azért támogatják Ukrajnát, hogy az ország vissza tudja állítani teljes területi integritását, és ki tudja űzni az orosz hadsereget területéről.

Neves ukrán közösségi oldalak természetesen ellenséges hangnemben reagáltak.

Kritizálják a NATO-képviseletet, amiért egyáltalán felvetették a tárgyalás lehetőségét, többen úgy látják, Washington már területi engedményeket akarna tenni Oroszországnak, lemondva a megszállt területek egy részéről. Többen hangsúlyozzák: teljesen mindegy, milyen alku születik Oroszországgal, szerintük Moszkva azt úgysem tartja majd be.

Ezt követően a NATO-képviselet magyarázkodni kezdett:

Let's be clear: we reaffirm our enduring commitment to Ukraine and its people. A just and durable peace means not caving to Russia’s brazen attempts to redraw borders by force. This battle is not over, it is winnable. We will continue to support Ukraine for as long as it takes.