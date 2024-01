Szükséges lépésnek és a palesztin nép elleni izraeli összeesküvésekre adott normális válasznak nevezte az október 7-i támadást a Hamász az eseményekkel kapcsolatos első nyilvános állásfoglalásában.

A vasárnap közzétett, 16 oldalas dokumentum itt érhető el angol nyelven, egy olvasónknak köszönhetően azonban magyar fordítás is készült egy részéből. Alább olvasható a második fejezet, hogy hallgattassék meg a másik fél is, ne csak a csapból is folyó zsidó propaganda álljon rendelkezésre.