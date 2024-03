Háború :: 2024. március 19. 09:55 ::

Európai Tanács-elnök: ideje felkészülni a háborúra, át kell állni hadigazdaságra

Véleménycikket közölt az Euractivon Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. A politikus arról ír: Európának át kell állnia a hadigazdaságra, fel kell készülnie a háborúra, mivel, ha nem sikerül megfelelően reagálni az ukrajnai háborúra, Oroszország meg fogja támadni az EU országait, szemlézi a Portfólió.



Fotó: Johanna Geron / Reuters

Charles Michel az ukrajnai háború első napjainak élményeivel kezdi a beszámolóját, majd kitér arra, hogy most, két évvel az invázió kezdete után világossá vált, hogy Oroszország nem fog megállni Ukrajnában, hanem más országokra is szemet vetett. Michel úgy látja, főleg Moldova, Grúzia, illetve kaukázusi, balkáni és afrikai országok vannak veszélyben, de szerinte Európát is megtámadhatja Oroszország, ha nem sikerül megfelelően reagálni az ukrajnai háborúra.

Fel kell készülnünk a védekezésre és át kell állnunk a háborús gazdálkodásra. Itt az idő, hogy felelősséget vállaljunk saját biztonságunkért. Nem számíthatunk másokra, nem lehetünk többé kitettek a választási eseményeknek az Egyesült Államokban vagy máshol – fogalmaz Michel.

Úgy látja, Európának fegyverkeznie kell, hogy meg tudja védeni magát, illetve Ukrajna támogatását is fokoznia kell.

Azt írja: büszke az eddigi eredményekre, például arra, hogy Európa 2025 végére évi 2 millió tüzérségi lőszert fog majd gyártani, de szerinte ez kevés. Szerinte fel kell pörgetni a hadiipart, 2030-ig duplázni kell az európai fegyvergyáraktól való beszerzéseket. Arra is kitér: a finanszírozást lehet biztosítani kötvénykibocsátásokon és az Európai Befektetési Bankon keresztül is.

Ehhez a harchoz erős vezetés szükséges – egyesítenünk kell az embereket, a vállalatainkat, a kormányainkat, hogy a biztonságunk és védelmünk új szellemiségét érjük el a kontinensünkön. Ha békét akarunk, háborúra kell készülnünk – írja Michel.