Háború :: 2024. december 3. 19:19 ::

A "nem etnikai tisztogató" Izrael egyik minisztere szerint "ösztönözni kell a palesztin lakosságot a Gázai övezet önkéntes elhagyására"

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök újabb megbeszélését tartott több miniszterével és a palesztinokkal tárgyaló küldöttsége tagjaival arról a lehetséges alkuról Izrael és a Hamász között, amelynek keretében utóbbi szabadon engedné izraeli túszait, de semmilyen döntést nem hoztak - közölte a ynet izraeli hírportállal kedden egy meg nem nevezett, magas rangú izraeli tisztségviselő.

A tisztségviselő szerint a megbeszélés még hétfőre virradóan történt, és ezzel egy időben Washingtonba utazott Ron Dermer, a stratégiai ügyek minisztere, hogy Joe Biden jelenlegi és Donald Trump megválasztott amerikai elnök munkatársaival egyeztessen a túszalkuról.

Ennek a látogatásnak azért van jelentősége, mert a Netanjahu-kormány nyár óta nyilvánosan most először jelentette be, hogy egyeztet Washingtonnal a túszalkuról, a közel-keleti háború egyéb vonatkozásairól az utóbbi időben is tárgyaltak.

Az izraeli kormánytanácskozáson a tárgyalóküldöttség tagjai és a biztonsági szervek vezetői annak a véleményüknek adtak hangot, hogy az alku megkötése a Hamásszal nagyon sürgetővé vált a túszok számára sokkal zordabb körülményeket jelentő tél közeledtével. A tárgyalócsoport szerint Izraelnek el kell fogadnia fájdalmas kompromisszumokat, és le kell zárnia a háborút a Hamásszal is. A nyilatkozó tisztségviselő szerint azonban semmilyen konkrét döntés nem született a tanácskozáson.

Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter, aki azon az állásponton van, hogy Izrael ne kössön alkut a Hamásszal a túszokról - sőt azzal fenyegetőzött korábban, hogy ha ez megtörténik, kilép a kormánykoalícióból -, vasárnap este a Kol Barama rádióállomásnak nyilatkozva azt hangsúlyozta, hogy "ösztönözni kell a palesztin lakosságot a Gázai övezet önkéntes elhagyására", valamint hogy az övezetet Izraelnek folyamatos megszállás alatt kell tartania, és zsidókat kell betelepítenie oda.

Az Izrael és Hamász közötti háttértárgyalásokra rálátó egyik forrás szerint a Hamászban elmozdulás történt a megegyezés felé, de kétséges, hogy belemenne egy olyan békemegállapodásba, amely nem tartalmazza az izraeli hadsereg teljes kivonulását a Gázai övezetből, márpedig Netanjahu egyelőre ezt nem hajlandó elfogadni.

A ynetnek név nélkül nyilatkozó egyik izraeli tisztségviselő azt mondta: "az egyetlen ember, aki Izraelt a háború leállítására, és ennek eredményeként a túszalkura kényszerítheti, az Donald Trump".

(MTI nyomán)