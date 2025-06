Háború, Videók :: 2025. június 25. 14:23 ::

Bumm, bumm, Tel-Aviv! - A nyár antiszemita világslágere és hasonló "nyalánkságok" az izraeli frontszakaszról

Noha Irán végeredményben meglehetősen gyenge teljesítményt nyújtott – mondhatni leszerepelt – az Izraellel folytatott összecsapásban, néhány kellemes pillanatot mégiscsak szerzett a világ antiszemita publikumának, úgy minimum kétmilliárd embernek.

Antiszemiták és palesztinpártiak, amikor Izraelt bombázzák:

Főleg a szentföldi latorállamban becsapódott iráni rakéták látványa ragadta meg a képzeletet, alkotómunkára ösztönözve egyeseket.

Bumm, bumm Tel-Aviv – DJ Khamas (alias Lucas Gage amerikai fehér szupremácista & MI) szerzeménye vírusként terjed a világslágerré válás útján, és már Kínában is hódít:

Az eredeti változat dalszöveggel:

Bumm, bumm, Tel-Aviv,

Ezt kapod minden gonosztettedért,

Te hoztad ezt magadra,

Itt az ideje, hogy vérezz.

Halott gyerekeket gúnyoltál,

De most te kapod a csapásokat.

Irán rakétái megvilágítják az egész láthatárt,

És te áldozatnak kiáltod ki magad,

És azt mondod, hogy nem te kezdted.

De az egész világ látja, hogy a hazugságaid ostobák.

Most úgy érzed a terrort, mint a palesztinok.

Milyen érzés, amikor bombák hullnak a lakosaidra?

Elkerülhetted volna mindezt, ha akartad volna,

De az emberiség sohasem számított jó viselkedésre tőletek, zsidóktól.

Egy arabos hangszerelésű verzió:

Találatot kapott az izraeli hadügymisztérium épülete Tel-Avivban. Egy libanoni szaxofonozik, miközben hiperszonikus rakétaeső zúdul Izraelre:

Egy vélhetően amerikai néger határozottan élvezi a látványt…

Tel-Aviv belvárosát eléggé megviselte az iráni rakétatámadás:

Buenos días, Jaffa:

Ez a látvány zenei aláfestés nélkül is ütős:

A zsidók kaptak egy kis ízelítőt abból, amit Gázának kell elviselnie miattuk 600 napja:

„Ajvé, ehhez nem vagyunk hozzászokva…”

„Bocsánat, Gáza!” Késő bánat…

Ez az influenszer korábban a lerombolt otthonaikat sirató gázai nőkön gúnyolódott, de időközben Irán elvette a kedvét a gúnyolódástól:

Donald Trump néhány órával korábban azt mondta Barak Ravid izraeli újságírónak, hogy „ma éjjel nagy sikert értünk el, és Izrael most sokkal biztonságosabb hely”. Ehhez képest Izrael, miután becsapódott egy Keibar rakéta…

Irán legnagyobb, egy észak-koreai típusból kifejlesztett Keibar (Koramsar-4) rakétájának elfogására az izraeli légvédelmi rendszereknek kevés esélyük van. (Khorramshahr-4: Iran’s biggest missile used against Israel after US attack, firstpost.com, 2025.06.22.)

Izrael iráni atomtudósok elleni merényleteire válaszul Irán lerombolta Izrael tudományos agyközpontját:

Évek, ha nem évtizedek munkája veszett kárba. A rehovoti Weizmann Tudományos Intézet Izrael tudományos és katonai erejének szíve, a MI, az atom- és biotechnológia és a fejlett fegyverrendszerek világhírű innovációs központja, amelyet Irán a földdel tett egyenlővé, ötmilliárd dolláros kárt okozva berendezésekben, infrastruktúrában és szellemi tulajdonban, számos területen 50-70 évvel vetve vissza a kutatást. Több mint 90 éves folyamatos kutatási örökség vált semmivé. A támadás üzenete az volt, hogy Irán képes nemcsak katonai, hanem intellektuális célpontokra is csapást mérni.

('Years of Work Down the Drain': Iranian Missile Tore Through Israel's Leading Science Institute, haaretz.com, 2025.06.17.)

Izrael időnként önmagát trafálja telibe az elfogórakétáival:

Iráni egészségtipp izraelieknek: ne videózz, miközben az óvóhelyre rohansz!

Iráni egészségtipp izraelieknek: ha egy csomó magadfajtával egy bunkerben ragadtál, próbáld meg elkerülni a paprika spray-vel való érintkezést!

„Akarjátok tudni, hogy mit szeretek legjobban Netanjahuval kapcsolatban, mióta visszajött Görögországból (ahová az Irán elleni támadás első napján menekült)? Azt, hogy eltűnt a képéről a pimaszság és az önelégült vigyor, és most végre olyan érzelmek mutatkoznak a képén, amelyeket sohasem láttam ezen az anyabaszón: félelem, aggodalom, főleg félelem, és igen, még bizonytalanság is. Ez az első alkalom, hogy ilyen érzelmeket látok kifejezni a kibaszott képén. Köszönöm, Irán. Nagyon köszönöm.”

A pillanat, amikor rájössz, hogy elcseszted, de nagyon…

Az iráni rakétáknak a Nyugat legfejlettebb fegyverrendszereit kell leküzdeniük. Amerikai hadihajók, amerikai és brit vadászrepülők, a jordániai és szaúd-arábiai légvédelem, végül pedig az Izraelbe telepített hazai és amerikai légvédelmi rendszerek próbálják az útjukat állni. Ilyen körülmények között igazi technikai bravúr, hogy némelyiknek sikerült célba érnie:



Irán lerombolta az otthont, amit loptam, most lopnom kell egy másikat

GI