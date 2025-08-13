Háború, Anyaország :: 2025. augusztus 13. 16:41 ::

Megint ukrán dróntalálat érte a Barátság kőolajvezeték oroszországi pontját

Ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket Oroszország nyugati részén – írta a Kyiv Independent ukrán katonai forrásokra hivatkozva. Az értesülést hivatalosan sem ukrán, sem orosz oldalról nem erősítették meg. A lap információi szerint szerdára virradó éjszaka a Magyarország felé is orosz kőolajat szállító vezeték egyik szivattyúállomását érte találat a Brjanszk megyei Unyecsa településnél, írja a Telex.

Az orosz védelmi minisztériumra hivatkozva az oroszországi Astra Telegram-csatornája adott hírt arról, hogy az éjszaka folyamán Volgográd közelét is dróntámadás érte, többek között azt a területet is, ahol olajfinomító működik. Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy Brjanszknál az éjszaka során 46 drónt semmisített meg.

A világ leghosszabb, négyezer kilométeres kőolajvezetéke Szamarából indul nyugat felé, Magyarországra két ágra válva jut el, az egyik Felvidéken, a másik a jelenlegi Ukrajnán keresztül lépi át a határt. Előbbi, a Barátság I. kapacitása évi 6, utóbbi, a Barátság II. évi 7,9 millió tonna kőolaj szállítására alkalmas. Bár az orosz kőolaj vásárlására az EU tiltó szankciót léptetett életbe, többek között Magyarország időleges mentességet kapott a vezetéken érkező szállítmányokra.

Közben a Telex kérdésére a Mol kommunikációs vezetője, Halász Ambrus közölte, hogy „a kőolajszállítás az ütemterveknek megfelelően zajlik.”

Támadás nem először érte a kőolajat szállító vezetéket a negyedik éve tartó háborúban, de ez a korábbiakban sem okozott érdemi fennakadást a Molnál.

Szijjártó még mindig azt hiszi, számíthatunk bármiféle korrektségre az áramért, gázért stb.

A magyar kormány határozottan felszólítja Ukrajnát, hogy ne veszélyeztesse hazánk energiaellátásának biztonságát, és vessen véget a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadásának - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookon.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy Ukrajna az éjszaka folyamán dróntámadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték egy fontos elosztóállomása ellen az oroszországi Brjanszk megyében.

"Magyarország jelenleg Ukrajna első számú villamosenergia-ellátója, nélkülünk az ukrán energiabiztonság meglehetősen instabillá válna. Különösen ennek tekintetében felháborító a Magyarországot kőolajjal ellátó, így hazánk energiabiztonságában kulcsszerepet játszó Barátság vezeték elleni újabb ukrán támadás" - húzta alá.

"Határozottan felszólítjuk Ukrajnát, hogy ne veszélyeztessék Magyarország energiaellátásának biztonságát, és fejezzék be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását abban a háborúban, amihez nekünk, magyaroknak semmi közünk nincsen!!!" - tette hozzá.

(MTI nyomán)