Orbán: mi egyetlen nap alatt elintézhetnénk Ukrajna összeomlását - de nem tesszük

Újabb interjút adott Orbán Viktor a kormányközeli médiának, ezúttal a Patrióta YouTube-csatornáján. A beszélgetés fókuszában a közelgő Trump–Putyin csúcstalálkozó állt.



Orbán tavaly Kijevben biztosította Zelenszkijt arról, hogy nem akarunk mi rosszat nekik... csak fordítva van ez így

Első kérdésként azt szegezték a miniszterelnöknek, milyen jelentőséget tulajdonít annak, hogy Donald Trump kikérte a személyes véleményét az orosz-ukrán konfliktusról, és arról, hogy Ukrajna vajon legyőzheti-e Oroszországot. Orbán szerint eléggé kézenfekvő, ha valaki kiváncsi valamire Európában, akkor arról megkérdezzék őt, hiszen az európai vezetők közül ő az, aki a legrégebb óta hivatalban van. „Egy olyan országról beszélünk, aminek hosszú ideje ugyanaz a politikai vezetése van, ami egy fantasztikus előny a diplomáciában, ennek a megnyilvánulását láttuk” – tette hozzá Orbán.

Itt kötöttek át arra, hogy Orbán megvétózta az Európai Tanácsnak az orosz-amerikai csúcs elé kiadott nyilatkozatát. Itt Orbán elmondta ugyanazt, amit a nap folyamán már elmondott a gyengeségről és a szánalmasságról. Azt viszont hozzátette, hogy szerinte Európa nem akar nagy lenni, csak jól akar élni.

Orbán ezután arról kezdett beszélni, hogy a politikai kommunikáció megváltozott, a politikusok nyilatkozataiból, megnyilvánulásaiból gyakorlatilag lehetetlen kiolvasni az eredeti szándékokat. Neki szerencséje van, mert „ott ül bent”, így elsőkézből vannak információi. És szerinte senki szándékai nem változtak, Amerikának és Oroszországnak is ugyanazok a céljai, mint eddig.

– Zelenszkij elvesztette a háborút. Az ukránok a háborút elvesztették, ezt a háborút Oroszország megnyerte – jelentette ki Orbán. A miniszterelnök szerint a kérdés az, hogy az ukránok mögött álló nyugati erők mikor ismerik be, hogy ez megtörtént. Hozzátette, Ukrajna már rég kapitulált volna, ha a nyugati szövetségeseitől nem kapna támogatásokat ellátmány és fegyverek formájában. Itt jegyezte meg, hogy a magyar kormány mindig is azt kommunikálta, hogy Ukrajnát nem kellene ellátni, inkább az oroszokkal kellene leülni tárgyalni, de ezt Európa és a korábbi Biden-adminisztráció is elszalasztotta. „Ha nem ülsz a tárgyalóasztalnál, akkor az étlapon vagy” – tette még hozzá.

A miniszterelnök ismét behozta azt a gondolatot, amit már a tusványosi beszédében is megpendített, miszerint az EU nagyobb távlatban gondolkozik az orosz-ukrán konflkitkusról, szerinte Brüsszel elképzelése az, hogy ha Ukrajna kitart és a háború elhúzódik, akkor Putyin rendszere előbb-utóbb megbukik majd Oroszországban, de ez vágyvezérelt elgondolás. Ezt támasztja alá Orbán szerint az, hogy ahelyett, hogy Európa tárgyalt volna Putyinnal, inkább nemzetközi bűnözőnek nyilvánították, és úgy kezelik, mint a patás ötödögöt.

Orbán hozzátette, hogy Ukrajna nagyot kockáztatott azzal, hogy úgy döntött, kilép az ütközőállam szerepéből, és tagja kíván lenni a nyugati szövetségi rendszernek. A miniszterelnök szerint ez nem volt soha reális elképzelés, de persze az ukránok hihettek a sikerben. Most viszont vesztésre állnak, és ezzel az államiságuk is veszélybe került.

Orbán szerint a legfontosabb számunkra, hogy ne kerüljün egy integrációba Ukrajnával, mert az akár Magyarország elszegényedéséhez vezethet, mert szerinte egy ilyen esetben minden pénz Ukrajnába menne. De valamit azért tenni kell velük szerinte, mégpedig szerződésalapú stratégiai megállapodást kellene aláírni, amit menet közben akár módosítani is lehet.

De sosem szabad tagságot adni. Ha fölvesznek téged valahova, onnan többet nem tudnak kitenni. Nem tudnak megszabadulni tőled. Ezért sosem szabad beengedni Ukrajnát olyan integrációba, ahol ott van Magyarország is, mert olyan érdekkonlfiktusok lehetnek Ukrajna és Magyarország között, amire mi mindig rajta fogunk veszíteni egy integráción belül – hagsúlyozta.

Az Unióval szembenálló kihívásokkal kapcsolatban a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy az EU mint gazdasági integráció végveszélyben van, ráadásul az a kérdés, hogy a demokráciára épülő kormányzati rendszer megtudja-e válaszolni a kihívásokat, amelyek Európa előtt állnak. Orbán szerint mindezek miatt az EU-nak minden erejét magára kell összpontosítania, ebbe most nem fér bele semmilyen módon, főleg nem anyagilag az, hogy Ukrajnát is a hátára vegye a kontinens.

Hogy mindezen körülmények fényében a magyar kormány hogyan tudja megvédeni az Ukrajnában élő magyarokat, Orbán azt mondta, minden eszközzel dolgoznak ezen, de változást az hozhat majd ebben a kérdésben is, ha béke lesz, a nagyhatalmak eldöntik, mi lesz Ukrajna szerepe, a Kelethez vagy a Nyugathoz tartozik-e majd, és rend lesz az országban. Akkor lehet majd arról is beszélni, hogy ki felel azért, hogy az ott élő kisebbségek megkapjanak minden őket megillető jogot.

Végül pedig szóba került az is, hogy az ukrán titkosszolgálat beépülhet-e a magyar politikába. Orbán szerint „itt vannak”, komolyan beépültek már, ezeknek az eseteknek egy része nyilvános is. Komoly probléma ez szerinte, amivel ő mindennap személyesen küzd. De meg kell őriznünk a hidegvérünket.

– Mi egyetlen nap alatt elintézhetnénk Ukrajna összeomlását. Csak nem érdekünk – szögezte le Orbán, arra utalva, hogy Ukrajna az áramot és a gázt is tekintélyes részben Magyarországról kapja.

„Ha történne egy baleset, és kidől néhány oszlop, meg elszakad egy-két vezeték, akkor Ukrajna megáll” – mondta Orbán, gyorsan hozzátéve, hogy egy összeomló Ukrajna a határban órisái biztonsági kockázat lenne Magyarország számára, amit Magyarország nem akar vállalni. És ezzel szerinte az ukránok is tisztában vannak.

Azért ilyen pimaszok velünk – vonta le a következtetést.

(24 nyomán)